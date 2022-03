Das Weinviertel zu Gast in Wien

Im Vorfeld einer Fahrt mit der Weinviertel-„Bim“ informierten Mikl-Leitner, Ludwig und Danninger am 14. März über die Akzente des Weinviertel Tourismus im Jahr 2022:

„Das Weinviertel ist nicht nur nah, sondern auch sehr abwechslungsreich und genussvoll“, so Tourismuslandesrat Danninger.

„Das Weinviertel hat in den letzten Jahren einen großen Aufschwung erlebt und könne mit exzellentem Wein, Kulinarik, Kunst, Kultur und Natur punkten", freut sich Landeshauptfrau Mikl-Leitner.

Kultur, Kulinarik und Natur

Jeder fünfte Gast, der im Weinviertel nächtige, komme aus Wien. Gerade die Themen Wein und Rad seien für das Weinviertel von ganz besonderer Bedeutung. Darüber hinaus verwies die Landeshauptfrau auf den Nationalpark Donau-Auen, die diesjährige Landesausstellung in Marchegg und auch auf attraktive Museen wie in Niedersulz, das MAMUZ in Asparn/Zaya und Mistelbach oder auch das Nitsch-Museum. Bürgermeister Michael Ludwig verwies auf die gute Zusammenarbeit zwischen Wien und Niederösterreich in vielen Bereichen, und zwar „seit vielen Jahrzehnten“. Eine gute und enge Kooperation gebe es etwa im Naturschutzgebiet Nationalpark Donau-Auen, aber auch im Verkehrsverbund Ost-Region.

Mehr Weinviertel in Wien

So findet am 11. Mai 2022 der „Weinviertel Donauraum Tag“ statt, an diesem Tag wird sich das Weinviertel Am Hof in Wien präsentieren: Winzer, Direktvermarkter und Ausflugsziele der Region werden dabei mit einem bunten Programm Lust auf einen Besuch des Weinviertels machen. Am 12. und 13. Mai 2022 folgen die „Marchfeld Tage“, die es möglich machen, mitten in der Bundeshauptstadt das Marchfeld in all seinen Facetten – Kunst, Kultur, Wirtschaft, Landwirtschaft und Kulinarik – zu erleben. Erntefrischer Spargel und Erdbeeren werden ebenso angeboten werden wie zahlreiche weitere Köstlichkeiten aus Österreichs Korn- und Gemüsekammer. Am 10. und 11. September 2022 wird sich das Weinviertel mit einem eigenen Weinviertel-Dorf beim Erntedankfest im Wiener Augarten präsentieren. Bei freiem Eintritt werden die BesucherInnen mit Wein und kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt und über die Vorzüge von Österreichs größter Weinbauregion informiert. (red)