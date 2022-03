Florida Keys & Key West: Deko-Wettbewerb für Reisebüros

Die Florida Keys & Key West in perfektes Licht rücken und gewinnen: So lautet die Devise des Florida Keys-Deko-Wettbewerbs für Reisebüros, der noch bis 30. April 2022 läuft. Wer Schaufenster oder Verkaufsraum mit den bei INFOX erhältlichen neuen Verkaufsunterlagen der Inselkette an der Südspitze Floridas originell und aufwendig gestaltet, hat die Chance, den Hauptpreis für die schönste Dekoration zu gewinnen. Es winken 750 Euro für einen Florida Keys-Kundenabend inklusive Vortrag eines Destinationsexperten sowie attraktive Sachpreise für die Veranstaltung eines Kundengewinnspiels.

Deko- und Info-Paket

Teilnehmen können alle Reisebüros, die das beim führenden Touristik-Dienstleister INFOX hier erhältliche umfangreiche dekorative Florida Keys Deko- und Informationspaket bestellen. Mit den darin enthaltenen Point of Sales Displays (Steh-Ellipsen), Desktop Pop-Ups für Florida Keys Reiseführer und Broschüren gilt es im zweiten Schritt, die Inselkette im Verkaufsraum oder Schaufenster möglichst kreativ in Szene zu setzen. Von selbstgebackenen Key Lime Pies über bunte Unterwasserwelten oder Piratenschiff - je origineller, farbenfroher und karibischer die Dekoration, desto höher die Gewinnchancen.

Online mitspielen

Bis zum 30. April 2022 müssen sich Reisebüros für die Teilnahme am Wettbewerb online registrieren und können aussagekräftige Schnappschüsse ihrer originellen Keys-Schaufenster-Kulisse auf der Gewinnspielseite hochladen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt nach Sichtung aller Wettbewerbsbeiträge Mitte Mai 2022. Samsonite Reisekoffer und bunte Strandtücher warten auf Zweit-, Dritt- und Viertplatzierte. Alle weiteren Informationen sowie die genauen Teilnahmebedingungen finden sich hier.

Die Florida Keys sind durch den Florida Keys Overseas Highway mit dem Festland und untereinander verbunden. Urlaubsabenteuer warten auf Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und den Lower Keys sowie in Key West. Key West, die südlichste Insel der „Perlenkette“, ist von vielen größeren Städten der USA aus bequem per Nonstop-Flug (Key West International Airport, EYW) zu erreichen.

Weitere Informationen über die Florida Keys & Key West und die aktuellen Sicherheitsprotokolle nach COVID-19 findet man unter www.fla-keys.de