AIDA Verkaufsaktion gestartet

Alle Agenturen, die sich im Expinet für die Buchungsaktion SuperSommer anmelden und pro Woche eine AIDA Einzelplatz Neubuchung tätigen, nehmen an der Verlosung toller Wochen- und Hauptpreise teil.

„Nach den starken Buchungswochen im Februar möchten wir die guten Verkäufe unserer Vertriebspartner mit einer weiteren Großaktion, dem AIDA SuperSommer, weiter unterstützen. Der März soll in diesem Jahr der neue Januar werden“, sagt Uwe Mohr, Vice President Sales.

Die Aktion läuft bis 11. April 2022

Als Hauptgewinn am Ende der Buchungsaktion winken zwei Reisen mit dem neusten Flottenmitglied der AIDA Familie, AIDAcosma, in diesen Sommer in Form eines AIDA Wertgutscheines je 2.000 EUR. Mehr zur AIDA Kreuzfahrt finden Expedienten in der Routenvielfalt der AIDA Pauschal Aktion, die parallel zur AIDA SuperSommer gestartet ist. (red)