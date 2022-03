Flughafen Linz: Sommerflugplan 2022

Die Planungen der Reiseveranstalter und Airlines für das Charterprogramm im heurigen Sommer sind abgeschlossen. Um den Fluggästen das Buchen so einfach wie möglich zu machen, wurden von den Veranstaltern umfangreiche Pakete geschnürt, welche flexible Umbuchungs- und Stornobedingungen beinhalten.

Griechenland weiter im Aufwind

Insgesamt werden 7 griechische Inseln ab Linz angeflogen: Karpathos (via Kos), Korfu, Kos und Zakynthos, Kreta/Heraklion und Rhodos werden sogar 5x wöchentlich für Griechenland-Fans angeboten. Wie bereits in der Wintersaison wird Ägypten auch im Sommer angeflogen und aufgrund der großen Nachfrage sogar um einen Flug, auf nunmehr 3x wöchentlich (Do, Fr und So), aufgestockt. Aber auch die anderen klassischen Charterziele kommen nicht zu kurz. Spanien steht wieder mit der bewährten Mallorca-Verbindung ab Mitte April 2x wöchentlich (Mi, So) mit Eurowings auf dem Programm. Natürlich darf auch die Türkei mit Antalya nicht fehlen, diese allseits beliebte Urlaubsdestination wird ab Mitte Mai mit Corendon Airlines wöchentlich (Mi, Sa) angeboten. Zudem steht Bulgarien wieder auf dem Urlaubsflugplan, die an der Schwarzmeerküste gelegene Stadt Burgas steht ab Anfang Juni 2x wöchentlich (Mi, Sa mit European Air Charter) auf dem Programm. Wer Badeurlaub in den Herbstferien plant, kann nach Zypern reisen, Larnaca wird 2x wöchentlich (Di, Mi) von 25. / 26.10 – 01.11.22 (European Air Charter) angeboten.

Veranstalter-Hits für 2022

Auch Kroatien steht wieder hoch im Kurs: Gruber Reisen entführt alle Badehungrigen von Mitte Mai bis Anfang Oktober jeweils samstags auf die Insel Brac. Wer sich auf den Spuren der alten Römer begeben möchte, geht auf Sightseeing-Tour nach Italien (Mitte Mai / Do - So) mit den beliebten Reiseveranstaltern Schöner Reisen mit Wiesinger oder Ruefa Reisen. Auf den Spuren Napoleons wandeln Schöner Reisen mit Wiesinger-Gäste auf der Reise von 26.05. – 29.05.22 auf der Insel Korsika. Für alle Wallfahrtbegeisterten veranstaltet das Marianische Lourdes-Komitee von 05.05. – 10.05.22 außerdem eine Reise nach Lourdes. Madeira, Die Naturlandschaft Madeira's gilt es mit Eurotours und sabtours von 02.05. – 09.05.22 zu entdecken. Für alle Schifffahrtsbegeisterten gibt es im Sommer 2022 ein tolles Angebot: die Reisewelt veranstaltet Anfang August eine Flusskreuzfahrt zum Schwarzen Meer in Rumänien (Constanta).