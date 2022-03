Die Isola Albarella im UNESCO-Biosphärenreservat Po-Delta lässt sich in wenigen Stunden mit dem Auto erreichen, gut 80 Kilometer südlich der Lagunenstadt Venedig entfernt, entpuppt sich die Privatinsel als ideales Feriendomizil.

Nah und preiswert

Zwei 4-Sterne-Hotels - das Hotel Capo Nord und das Golfhotel - flankieren die zahlreichen Ferienhäuser, teilweise mit Swimmingpool, die für bis zu acht Personen buchbar sind. Als beliebteste Fortbewegungsmittel gelten Fahrräder und elektrische Golfcarts, die in ausreichender Zahl zu mieten sind. Aber auch das Inselbähnchen chauffiert die Gäste gratis über die Insel. Für Sportbegeisterte stehen 24 Tennisplätze, ein 18-Loch-Golfplatz, Reitanlage, Fitness-Parcours, Bogenschießen sowie alle Wassersportmöglichkeiten parat. Für Groß und Klein gibt es umfangreiches Animations- und Veranstaltungsprogramm und für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Pizzerien und Fischlokale zu zivilen Preisen. Preisbeispiel: Ein Ferienhaus der Kategorie „Diamante“ für bis zu vier Personen ist in der Vor- oder Nachsaison ab 792 EUR für das ganze Haus buchbar. Fahrräder, Strandliegen samt Sonnenschirm sowie die Endreinigung der Unterkunft sind inklusive, in der Hauptsaison sind 30 EUR pro Woche für ein Fahrrad und 110 EUR für zwei Strandliegen mit einem Sonnenschirm zu entrichten.

Mehr Informationen finden Sie HIER. (red)