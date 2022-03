GTA Waterways: PEP Angebot für die Osterferien

an Bord der MS Nestroy.

Wie bereits letzte Woche angekündigt, können Agents die MS Nestroy in den Osterferien zum Sonderpreis kennenlernen - Besonders spannend für all Jene, die aufgrund der Vereinbarkeit mit den Ferien bisher noch nicht die Möglichkeit dazu hatten. Außerdem ist es die erste Fahrt in der Saison 2022 und somit eine besondere Freude, dabei zu sein.

Osterferien im Donaudelta an Bord der MS Nestroy

Reisezeitraum: 8. - 16. April 2022

Cruise Only statt 1.099 EUR bereits ab 399 EUR

Kinder sind schon um 199 EUR dabei (bis 12,99 Jahre)

Konditionen:

exklusiv für Mitarbeiter der Reisebranche buchbar

ausschließlich für aktive Agents mit aufrechtem Agenturvertrag

Gültig für 1 Agent inkl. 1 Begleitperson

Kabinen auf dem Goethe- oder Schillerdeck garantiert - Die Kabineneinteilung erfolgt durch GTA Waterways

Achtung: beschränkte Verfügbarkeit - first come, first serve!

beschränkte Verfügbarkeit - first come, first serve! Wichtig: es gilt 2G Regel

Buchung ausschließlich per Mail unter: office@gta.at

Hier geht’s zum PEP-Angebot

(red)