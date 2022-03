Silversea Cruises: Taufe der Silver Origin auf den Galápagos-Inseln

Die Silver Origin ist das erste eigens für eine Destination gebaute Expeditionskreuzfahrtschiff von Silversea Cruises und setzt neue Maßstäbe für Reisen rund um die berühmten Galápagos-Inseln.

Während Silversea das Schiff offiziell in seiner zehnköpfigen Flotte willkommen hieß, stießen die Gäste, die in die Zodiacs der Silver Origin gestiegen waren, mit Champagner an. Als Taufpatin des neuen Schiffes fungiert Johanna Carrión – eine auf den Galápagos-Inseln ansässige Naturschützerin, durch deren Ernennung Silversea ein weiteres Zeichen für sein langfristiges Engagement im Nachhaltigkeitsbereich setzen will.

Traditionelle Taufzeremonie

Ganz nach Tradition der Royal Caribbean Group leitete ein Dudelsackspiel die intime Taufzeremonie ein, die gleichzeitig Jason Libertys erste Schiffstaufe als neuer Präsident und CEO der Royal Caribbean Group markierte. Liberty war gemeinsam mit Roberto Martinoli, Präsident und CEO von Silversea Cruises, Barbara Muckermann, Chief Commercial Officer von Silversea Cruises, und Fernando Delgado, Vice President von Silversea Cruises Ecuador, Gastgeber der Veranstaltung. In Begleitung von Kapitänin Karin Chacon, hielt Johanna Carrión ihre erste Ansprache als Schiffs-Patin für die Gäste der Silver Origin. Im Anschluss wurde die Silver Origin von Bischof Patricio Bonilla gesegnet.

„Mein herzlicher Glückwunsch geht an das Silversea-Team für diesen Meilenstein“, so Jason Liberty. „Die Bemühungen von Silversea, den Naturschutz hier auf den Galapagos-Inseln langfristig zu unterstützen, zeigen unser Engagement für die Umwelt. Wir agieren nach dem Motto 'Respekt für die Ozeane ist keine Wahl, sondern eine Lebensweise'.“

Patin der Silver Origin

Johanna Carrión, die auf den Galápagos-Inseln aufgewachsen ist und ihren Wohnsitz auf dem Archipel hat, ist Geschäftsführerin und CEO der Scalesia Foundation, einer von Silversea Cruises unterstützten Stiftung, die sich für den langfristigen Erhalt der Galápagos-Inseln durch Bildung einsetzt. Silversea entschied sich für Johanna Carrión als Taufpatin der Silver Origin aufgrund ihres unermüdlichen und leidenschaftlichen Einsatzes für Nachhaltigkeit und den Schutz der Galápagos-Inseln durch Bildungsmaßnahmen für zukünftige Generationen.

„Es ist eine große Ehre, für die Rolle der Patin der Silver Origin gewählt zu werden“, so Carrión. „Silversea‘s Unterstützung für die Scalesia Foundation trägt dazu bei, die Natur auf den Galápagos-Inseln für kommende Generationen zu bewahren. Ich freue mich auf eine noch stärkere Zusammenarbeit zwischen Silversea Cruises und der Scalesia Foundation, während der wir weiterhin den langfristigen Erhalt der Inseln durch Bildung im Nachhaltigkeitsbereich fördern.“

Silversea-Fond für die Galápagos-Inseln

Mit dem langfristigen Ziel, das empfindliche Ökosystem der Galápagos-Inseln für künftige Generationen zu schützen, hat Silversea Cruises außerdem den „Silversea Fund for the Galápagos“ ins Leben gerufen und unterstützt so jedes Jahr eine Vielzahl an Bildungsprojekten. Wer für den Fond spendet, setzt sich dabei nicht nur für den Schutz der Region ein und stärkt seine Verbundenheit zu diesem einzigartigen Reiseziel, sondern profitiert gleichzeitig von Ermäßigungen auf Silversea-Reisen, denn die Kreuzfahrtgesellschaft verdoppelt die Spenden der Gäste in Form eines Future Cruise Credit.

Silver Origin: Gebaut mit Blick auf die Umwelt

Die Silver Origin, die nur maximal 100 Gästen Platz bietet, wurde mit Fokus auf die Säulen Nachhaltigkeit, Destinationserlebnis an Bord, Expeditionserlebnis, authentische lokale Kultur sowie Komfort und Service entworfen und heißt Reisende das ganze Jahr über im einzigartigen Archipel willkommen.

Das Schiff ist zudem mit der neusten Technologie ausgestattet, darunter ein dynamisches Positionierungssystem, das den empfindlichen Meeresboden schützt, genau wie ein modernes Antriebssystem. Außerdem sind alle Suiten mit einem Frischwasser-Reinigungssystem ausgestattet, das den Verbrauch von Plastikflaschen deutlich reduzieren soll.

Hier ein Video der Silver Origin-Taufe. (red)