Oceania Cruises lässt Vista zu Wasser

„Die Vista ist das am sehnlichsten erwartete Schiff in der Geschichte von Oceania Cruises, und ich bin begeistert, hier mit unseren Partnern von Fincantieri dabei zu sein. Die Vista ist wahrlich ein Traumschiff, und wir können es kaum erwarten, Gäste zu ihrer Debütsaison im nächsten Jahr zu begrüßen“, so Howard Sherman, President and CEO von Oceania Cruises.

Die Zeremonie wurde von Giuseppe Torrente, Werftdirektor von Fincantieri, und Seiner Exzellenz Monsignore Tasca, Erzbischof von Genua, geleitet. Nach der Segnung des Schiffes ließ die Madrina der Werft, Frau Anna Trucco, eine Flasche Prosecco auf den Rumpf des Schiffes fallen, um das Glück des Schiffes und all derer, die auf ihm fahren werden, zu beschwören.

Start der Vista im Frühjahr 2023

Die Vista wird am 14. April 2023 ihre Jungfernfahrt von Rom nach Barcelona antreten, gefolgt von zwölf weiteren Europareisen, bevor sie von den Vereinigten Staaten in die kanadischen Gewässer, nach Neuengland, in den Panamakanal und in die Karibik fährt.

Zu den Höhepunkte der Vista gehören:

zwölf Speisemöglichkeiten, davon vier brandneue

1.200 Gäste, die von 800 Besatzungsmitgliedern bedient werden. Das bedeutet zwei Besatzungsmitglieder für je drei Gäste

Die geräumigsten Standard-Kabinen auf See mit mehr als 290 Quadratmetern

Alle Penthouse-Suiten und -Kabinen verfügen über große Badezimmer mit Regenwaldduschen

Alle Owner's, Vista und Oceania Suiten verfügen über luxuriöse Whirlpools

Palastartige Owner's Suiten und die Bibliothek an der Spitze des Schiffes sind exklusiv im Ralph Lauren Home Design gestaltet

Neue Veranda-Kabinen der Concierge-Ebene für Alleinreisende

Acht Bars, Lounges und Unterhaltungsmöglichkeiten

Aquamar Spa + Vitality Center und Aquamar Spa-Terrasse

Concierge- und Executive-Lounges mit Personal für Concierge-Kabinen bzw. Suiten

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)