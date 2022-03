Princess Cruises: PEP-Raten für 2022

Mit 59 Abfahrten zwischen Ende März und Ende September dieses Jahres bietet die Reederei Princess Cruises ihren Vertriebspartnern eine umfassende Kollektion an Hochseereisen zu reduzierten PEP-Raten. Zur Auswahl stehen dabei Turns von 7 bis 21 Nächten an Bord der Enchanted, Regal oder Emerald Princess. Die jeweiligen Routen führen nach Skandinavien und ins Baltikum, durch die britischen Inselwelten oder entlang der Küsten des westlichen und östlichen Mittelmeeres.

Die PEP-Raten gelten für Expedienten und eine Begleitperson sowie ggf. auch für die 3. und 4. Person in derselben Kabine. Gebucht werden können Innen-, Außen- und Balkonkabine. Eine Kombination mit Princess Plus (enthält das Premier Getränkepaket, Trinkgelder und WiFi) ist ebenfalls möglich.

Preisbeispiel: 7 Nächte Mittelmeerkreuzfahrt am 16. April 2022 (Barcelona bis Rom) auf der Regal Princess in einer Balkonkabine ab 420 EUR p.P. Dasselbe Angebot inkl. Princess Plus ist ab 693 EUR zu haben.

Weitere Infos und Buchung unter: www.princesscruises.at oder per Mail info@princesscruises.at (red)