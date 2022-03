Atout France: Frische Impulse für Frankreichs Tourismus

Erstmals nach Pandemie-bedingter Pause lud Atout France gemeinsam mit zahlreichen Anbietern aus verschiedensten Teilen Frankreichs wieder zur traditionellen Jahrespressekonferenz in Wien, wobei S.E. Botschafter Gilles Pécout nicht nur seine prachtvollen Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, sondern seine Gäste auch persönlich begrüßte. Emmanuel Marcinkowski, Atout France Direktor für Österreich & Zentraleuropa, verkündete stolz, dass Frankreich dank seiner Vielfalt selbst in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 im Ranking als weltweit beliebtestes Reiseziel in Führung geblieben war. Immerhin wurden im Vorjahr 45 Mio. Besucher verzeichnet, rund 200.000 davon aus Österreich.

Hohe Investitionen & hohe Ziele

Schon Ende 2021 wurde unter Titel „Destination France Plan“ und einem Gesamtbudget von 1,9 Mrd. EUR ein umfassendes Konzept zur Wiederbelebung des französischen Tourismus erstellt. Die Krise habe nicht nur den Sektor ernsthaft getroffen, sondern auch strukturelles Verbesserungspotential offen gelegt und gleichzeitig bestimmte Trends beschleunigt. Nachhaltigkeit zählt dabei zu den Top-Themen: Mit dem „Destination France Plan“ will sich Frankreich nicht nur als weltweit führendes Reiseziel behaupten, sondern bis spätestens 2030 zur führenden Destination für nachhaltiges Reisen positionieren. Dazu wurde auch ein neues Klassifizierungssystem für Unterkünfte erstellt, mit strengeren Qualitätskriterien und mehr Standards zu Umweltanforderungen.

Paradies für Radler

Passend zum Umweltgedanken wird auch der Fahrrad-Tourismus stark forciert. Erst kürzlich wurden zwei neue Fernradwege eröffnet: Die Vélomaritime führt von der Bretagne bis zur belgischen Grenze, rund 1500 km entlang der pittoresken Küste und durch zahlreiche legendäre Orte wie die Grands Sites de France oder Mont-Saint-Michel. Von Paris bis zur Küste der Normandie führt der Flussradweg Seine à Vélo, rund 420 km lang durch malerische Kulturlandschaften und Dörfer, dabei auch Giverny mit den Gärten von Claude Monet. Damit und dem Ausbau weiterer Strecken will Frankreich bis 2030 zur Fahrrad-Destination Nummer eins werden.

News & Highlights 2022

Kultur ist eines der stärksten Motive für eine Frankreich-Reise. Mit insgesamt 48 UNESCO-Welterbestätten gehört Frankreich zu den Ländern mit der höchsten Anzahl an Kultur- und Naturstätten weltweit. Im Sommer 2021 wurden drei neue Orte in die UNESCO-Liste aufgenommen. Prominenter Neuzugang sind die Städte Nizza als Zentrum des Riviera-Tourismus und Vichy als prestigeträchtigster französischer Kurort, weiters der historische Leuchtturm von Cordouan als ältester noch in Betrieb befindlicher Leuchtturm Frankreichs.

Weiters sehens- und wissenswert