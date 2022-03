AIDAcosma stach in See

Der Neubau von AIDA Cruises, der mit emissionsarmem Flüssigerdgas (LNG) – dem derzeit emissionsärmsten fossilen Treibstoff der Schifffahrtsindustrie – betrieben wird, hatte bereits am Nachmittag des 25. Februars 2022 zum ersten Mal die Hansestadt erreicht.

Gäste der AIDAcosma erwartet eine Vielfalt an Angeboten. Das neue Ocean Deck erstreckt sich über vier Decks und bietet einen Rundum-Panoramablick aufs Meer und einen Infinity Pool am Heck des Schiffes. Ebenfalls an Bord zu finden ist der neue Fun Park mit einem großen Indoor-Spielplatz sowie die neue Boulder-Wand.

Variantenreiche kulinarische Angebote

Auch die Genießer-Vielfalt an Bord wurde erweitert: Im neuen Spezialitäten-Restaurant Beach House kommen sommerlich-leichte Köstlichkeiten auf den Tisch. Das Brauhaus punktet mit einem Außengrill mit herrlichem Meerblick und das Spezialitäten-Restaurant Mamma Mia bietet hausgemachte Pasta und frische italienische Küche mit Service am Platz. Dazu überzeugt AIDAcosma mit auch auf AIDAnova beliebten Features wie dem Beach Club, dem Theatrium mit seiner 360°-Bühne, dem TV-Studio und dem großzügigen Body & Soul Organic Spa. Kulinarisch werden die Gäste in 17 Restaurants und 23 Bars und Cafés verwöhnt.

Sechsmal Hamburg

Insgesamt wird AIDAcosma sechsmal die Hansestadt besuchen. Das Highlight ist die Taufe am 9. April 2022. An diesem Tag wird die Ausnahmesportlerin Kristina Vogel das neue Schiff in Hamburg feierlich taufen. Gäste der 14-tägigen Taufreise vom 9. bis 23. April 2022 ab Hamburg bis Palma können dieses besondere Event an Bord miterleben. Zu Entdeckungstouren an Land laden unter anderem Südengland, Lissabon, Málaga und Barcelona ein. Vom 23. April bis 15. Oktober 2022 wird AIDAcosma Reisen ab Palma und Barcelona anbieten. Auf der einwöchigen Route „Mediterrane Schätze“ stehen außerdem Florenz, Rom und Korsika auf dem Programm. Im Herbst nimmt sie Kurs auf ihr sonniges Winterdomizil Dubai. (red)