Hurtigruten: Digitales Marketing-Paket für Reisebüros

Mit einem breit aufgestellten Marketing-Paket unterstützt Hurtigruten den Counter mit informativen und inspirierenden Inhalten für unterschiedliche Kanäle, um Kunden gezielt beraten zu können: Ob für die Ansprache von Neukunden oder für die Pflege bestehender Kundenbeziehungen.

„Wir sehen, dass Reisebegeisterte gerade jetzt in einer Phase sind, in der sie ihren nächsten Urlaub planen wollen und deshalb Inspiration suchen. Mit unseren informativen und inspirierenden Inhalten bieten wir für alle Kanäle die passenden Möglichkeiten, um das Fernweh bei Kunden zu wecken und Lust auf die Reiseplanung zu machen“, erklärt Bert Freter, Bereichsleiter Vertrieb bei Hurtigruten in Deutschland.

Im Hurtigruten Insider finden Reisebüro-Partner folgende vielfältige Werbemittel zur klassischen Postschiffroute sowie zu den Expeditions-Destinationen:

Wöchentlicher Newsletter:

Jeden Montag können Reisebüro-Partner die Woche mit einer Portion Reisevorfreude für Ihre Kunden beginnen. Die Elemente des Hurtigruten Newsletters lassen sich je nach Bedarf einfach in die eigenen Reisebüro-Newsletter integrieren, und bieten den Lesern so interessante Infos und Geschichten rund um Hurtigruten – Das Original oder Hurtigruten Expeditions. Alle Newsletter-Angebote sind im Hurtigruten Insider verfügbar.

Soziale Netzwerke:

Auf ihren Social-Media-Kanälen teilt Hurtigruten interessante Einblicke in den Alltag auf den Schiffen und die Erlebnisse der Reisenden. Auch Reisebüropartner können dank der Social Media Vorlagen von Hurtigruten die bildstarken Inhalte der Postschiff- und Expeditions-Seereisen teilen und so für sich nutzen. Zur Verfügung stehen beispielsweise Motive zu „Hurtigruten – Das Original“, den Expeditions-Seereisen von MS Otto Sverdrup ab Hamburg unter dem Motto „Vorfreude auf Norwegen“ sowie zahlreiche andere Expeditions-Destinationen.

Filmmaterial:

Die Hurtigruten Post- und Expeditionsschiffe erkunden einige der spektakulärsten Gewässer unseres Planeten. Um bereits zuhause einen Vorgeschmack auf die bemerkenswerten Landschaften zu erhalten, die Reisende mit Hurtigruten besuchen können, hat die Reederei Filmmaterial zusammengestellt. So können Reisebürokunden beispielsweise die klassische Postschiffroute erleben, das Postschiff MS Polarlys oder die Hybrid-Expeditionsschiffe begehen oder in Expeditions-Destinationen wie die Galapagos-Inseln, die Antarktis oder Island eintauchen.

Print-Kataloge und Folder:

Hurtigruten stellt umfangreiche Print- und Onlinewerbemittel zur Verfügung, auf die Reisebüros ihre Kunden zum Schmökern hinweisen können. Print-Kataloge und Folder können online bestellt werden.

Digitales Kunden-Magazin:

Das digitale Hurtigruten Magazin liefert tiefe Einblicke in die Welt von Hurtigruten: In Interviews, Reportagen, Videos und Reisebeschreibungen erfahren Leser Spannendes über die Menschen bei Hurtigruten und die Themen, die sie bewegen. Außerdem bietet Hurtigruten den Reisebüro-Partnern ein Co-Branding der Inhalte an. So kann das Hurtigruten Magazin mit dem Themenschwerpunkt „Norwegen – Das Abenteuer ruft“ mit dem Logo des Reisebüros personalisiert werden. Auch die weiteren Ausgaben des digitalen-Kunden-Magazins können individuell – mit Logos und Angeboten - für jeden Partner angepasst werden.

Podcast:

Mit dem Podcast „12.5 Knoten – Auf Expedition mit Hurtigruten“ können Interessierte regelmäßig ins Abenteuer reinhören und jeweils eine Hurtigruten Destinationen besser kennenlernen. In jeder Folge kommen erfahrene Experten aus Wissenschaft und Forschung zu Wort und berichten über die Reiseziele, die die Hurtigruten Expeditionsschiffe erkunden. Die Podcast-Folgen stehen nun auch für die Inspiration der Reisebürokunden bereit.

Digitaler Kundenabend:

Hurtigruten bietet Reisebüros im Februar und März zudem die Organisation eines gemeinsamen Kundenabends an. Auf diesem Wege können Expedienten ihre Kunden persönlich erreichen, auf individuelle Fragen eingehen und so den entscheidenden Anstoß zur nächsten Reise geben.

Der erfahrene Hurtigruten Referent Patrick Schwieghusen führt Interessierte durch folgende Seminare: Klassische Postschiffreise, Norwegen Expeditionen ab/bis Hamburg, Antarktis, Spitzbergen, Island, Alaska, Galapagos Inseln sowie Kanaren, Madeira, Kapverden, Bissagos. (red)