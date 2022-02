DS Destination Solution: Buchungslage zu Ostern & Frühsommer

Bereits jetzt planen wieder viele Menschen eine Auszeit in Österreich und Deutschland: DS Destination Solutions hat nun die aktuelle Buchungslage ermittelt, und dabei insbesondere wie die Lage in den beliebten Regionen der beiden Länder für den Ostermonat April sowie die Monate danach aussieht.

Deutschland:

Zu Ostern noch viele Kapazitäten - Nachfrage steigt

Im Ostermonat April sieht es deutschlandweit auf den ersten Blick momentan noch entspannt aus. Aktuell sind noch rund 73% aller Unterkünfte buchbar. Im Mai sind es ebenfalls noch 72% - danach wird es etwas weniger. Im Juni haben Urlauber noch die Auswahl aus 67% der Angebote, im Juli sind es noch 64%. Traditionell, so das Unternehmen, nehme die Kapazität in den Buchungsmonaten Februar und März vor allem für den Sommer stark ab. Zudem sei ein starker Kurzfristtrend zu erwarten. Wer eine Reise zu beliebten Zeiten plane, solle daher mit der Buchung nicht mehr allzu lange warten.

Große Schwankung nach Region

Schaut man sich die Auslastung je nach Region an, ergeben sich große Unterschiede. Am gefragtesten ist in Deutschland die Ostsee-Küste. Im April sind dort noch rund 67% frei – ähnlich sieht es einen Monat später aus. Im Juni sind es dann bereits nur noch 53%, im Juli haben Interessenten sogar lediglich noch die Auswahl aus 37% der Unterkünfte. Ähnlich, aber einen Ticken entspannter, sieht es auf den Ostsee-Inseln aus. Schon recht gut gebucht sind zudem die Bayerischen Alpen. Rund um Ostern gibt es mit 65% aber durchaus noch etwas zu haben. Im Juni sind es noch 48%, im Monat darauf 47%. Recht beliebt ist darüber hinaus die Mecklenburgische Seenplatte. Wer eher abseits der bekanntesten Regionen seinen Sommerurlaub plant, hat noch deutlich mehr Auswahl. Am meisten frei ist im Erzgebirge. Ähnlich schaut es in der Rhön aus. Weitere Regionen mit großer Auswahl sind die Eifel, das Sauerland, der Thüringer Wald oder die Lausitz.

Buchungslage der Ferienwohnungen und -häusern

Schaut man sich die Auswertung speziell nach Ferienwohnungen und -häusern an, sind schon spürbar mehr der Unterkünfte vergeben. Dies fällt besonders stark auf den Nordsee-Inseln auf. Im April und Mai ist hier noch gut die Hälfte der Objekte frei – enger wird es aber im Juni und Juli, wenn nur noch 33 bzw. 29% frei sind. Ähnlich sieht das Bild am Bodensee aus. Auch hier sind es vor allem die Frühsommer-Monate sowie diese Art von Ferienunterkünften, bei denen das Angebot bereits knapper wird.

Österreich:

Tiroler Oberland und Tannheimer Tal gefragt

Neben beliebten deutschen Regionen hat sich das Unternehmen auch die Lage in Österreich genauer angesehen. In allen vier untersuchten Monaten ist noch mehr als die Hälfte der Angebote frei. Am begehrtesten sind derzeit das Tiroler Oberland und das Tannheimer Tal. Dort pendelt sich der Anteil freier Unterkünfte bei allen Monaten rund um 30% ein. Auch schon recht gut gefragt sind Salzkammergut und Bregenzerwald. Relativ entspannt ist es dagegen im Zillertal. Hier verzeichnet DS Destination Solutions im Ostermonat April zum Beispiel noch 79% Kapazität. In den Monaten darauf sieht es ähnlich aus. Sehr viel frei ist zudem nach aktuellem Stand im Südburgenland. Wer eine ganz bestimmte Art von Wunschunterkunft suche, solle sich aber auch für diese Regionen nicht zu viel Zeit lassen und zeitnah buchen, merkt das Unternehmen an. Besonders attraktive Domizile seien erfahrungsgemäß oftmals sehr früh vergriffen.

Buchungslage der Ferienwohnungen und -häusern

Nicht zuletzt hat sich der Experte rund um Ferienunterkünfte auch in Österreich speziell die Häuser und Wohnungen angesehen, die Urlauber mieten können. Die Situation sieht dort im Großen und Ganzen ähnlich wie bei der Gesamtlage aus. Hier und da zeigen sich bei den untersuchten Regionen jedoch Unterschiede. Vielerorts sind in dem Segment etwas weniger Angebote frei – Beispiel Kärnten oder die Region Achensee.