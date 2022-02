Gewinnspiel: Locaboat Holidays sucht "Hausbootschafter"

Auf Instagram Hausbootschafter werden: Ab 1. März sucht Locaboat Holidays auf dem deutschsprachigen Instagram-Kanal (@locaboat_de) einen „Hausbootschafter“. Der Gewinner reist mit seinen Begleitpersonen nach Wahl eine Woche auf dem Hausboot und berichtet während sowie nach der Fahrt von der Tour auf dem Wasser.

Details zum Gewinnspiel

Die Teilnahme am „Hausbootschafter“-Gewinnspiel erfolgt über Instagram: Nutzer müssen lediglich den Post liken, der am 1. März im Feed erscheint, der Seite @locaboat_de folgen und in den Kommentaren darlegen, warum ihre Crew es verdient hat, Hausbootschafter zu werden. Wie genau die Reisegruppe aussehen soll, ist flexibel wie der Hausbooturlaub selbst: Zwei bis zwölf Personen finden auf den Booten von Locaboat Holidays Platz, selbst Hunde können mit an Bord. Die Teilnehmer können sowohl romantische Zeit zu zweit oder Mehrgenerationenurlaub als auch eine Tour mit Freunden als präferierte Reiseform angeben.

Aus den kreativsten Kommentaren selektiert eine Jury eine Vorauswahl, dann entscheidet das Los. Die Gewinner-Crew kann sich Bootsgröße, Reisezeitraum- und Reiseziel in Absprache mit Locaboat Holidays selbst aussuchen. Während und nach der Tour lassen die Hausbootschafter die Community von Locaboat mit Stories, Posts und einem Erfahrungsbericht für den Locaboat-Blog an ihrem Hausbootabenteuer teilhaben.

Das Gewinnspiel läuft bis einschließlich 20. März 2022.

Weitere Informationen zu Locaboat Holidays unter: www.locaboat.com

