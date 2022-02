Lignano Sabbiadoro: Frühlings-Event "Festa delle cape"

Schon immer hat sie den Frühling in Lignano eingeläutet. Nun kehrt die beliebte "Festa delle Cape", Lignanos Gastro-Festival, bei dem sich alles um Fisch und Meeresfrüchte der Oberen Adria dreht, nach zweijähriger Unterbrechung nach Lignano Pineta zurück. Damit die vielen Fans der Veranstaltung das Festival in Ruhe genießen können, findet die „Festa delle Cape“ an zwei Wochenenden statt: Von 5. bis 6. sowie von 12. bis 13. März 2022.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Fischereiverband „Al mare“ zu wohltätigen Zwecken. Auf der Piazza Marcello d’Olivo kann sowohl mittags als auch abends geschlemmt werden, umrahmt von Live-Musik und DJ-Sets.

Fisch, Meeresfrüchte & Wein



Seinen Namen verdankt das Fest dem Schalentier „capalunga“ oder „cannolicchio“, das gebraten, gefüllt oder in Fischsuppen serviert wird. Es ist aber nicht die einzige Meeresfrucht, die beim Festival auf den Teller kommt: Auf dem Speiseplan steht der ganze Reichtum an Fisch und Meeresfrüchten des Gebiets von Lignano wie beispielsweise Peverasse (die friaulische Bezeichnung für Venusmuscheln), Sardinen in verschiedenen Zubereitungsarten (wie den berühmten „Sarde in Saor“), gedünstete Tintenfische, Kalamrai und viele andere Arten von Meeres- und Lagunenfischen, wie die Flunder, die der Seezunge ähnelt, oder auch die weniger bekannte Goldbarbe.

Begleitet wird das gastronomische Angebot von einer Auswahl an friulanischen Weinen aus den umliegenden Weinkellereien, wie etwa Friulano, Ribolla Gialla und Sauvignon. Das Gebiet um Lignano verfügt über ein sehr interessantes Terroir: die Nähe zum Meer und zur Lagune soll die würzigen Noten der Weine dabei besonders hervorheben und somit ideal zu Fischgerichten passen.

