Boomerang veröffentlicht Ozeanien-Magalog

"Neue Flexibilität, stärkeres Klimabewusstsein, Entschleunigung und emotionale Reiseerlebnisse: Die Wünsche unserer Kunden und das Reisen an sich haben sich stark verändert", erklärt Geschäftsführerin Michaela Lenz, und fügt hinzu: „Besondere Reisen auf eine individuelle und verantwortungsvolle Art – dazu soll unser neuer Ozeanien-Magalog inspirieren."

Thomas Wiedau, der neue Mann an der Seite von Michaela Lenz fügt hinzu: "Gemeinsam mit dem Kunden kreieren wir seine maßgeschneiderte Reise, unser gesamtes Insiderwissen aus fast 30 Jahren steht ihm zur Verfügung."

Neben Australien beinhaltet der neue Magalog die Zielgebiete Neuseeland sowie die Südsee mit den Cook Islands, Fiji, Französisch-Polynesien und Papua-Neuguinea. Hier einige Höhepunkte im Ozeanien-Programm des Trierer Veranstalters:

Yoga Retreats neu im Programm

Ganz neu im Australien-Programm von Boomerang sind Yoga Retreats: Neben Yoga und Meditation steht bei den „Untamed Escapes“ ein ganzheitliches Erleben der Region im Fokus. Die Retreats befinden sich sowohl in Westaustralien – in Margaret River und Esperance – als auch in den Adelaide Hills und auf der Fleurieu Peninsula in Südaustralien. Die Aufenthaltsdauer variiert je nach gewähltem Paket zwischen drei bis vier Tagen.

Preisbeispiel: 4 Tage Margaret River Wellness & Yoga Retreat, ab 986 EUR pro Person im Doppelzimmer

Wandern auf den Spuren der Ureinwohner Tasmaniens

Seit Jahrtausenden sind die Palawa tief mit ihrem Land „lutruwita“, wie Tasmanien in ihrer Sprache genannt wird, verbunden. Der viertägige Wukalina Walk bietet Urlaubern die Möglichkeit, mit ihnen über ihr Land zu wandern und an ihren Geschichten und Traditionen teilzuhaben. Die Wanderreise findet in einer Kleingruppe mit maximal 10 Teilnehmern statt. Übernachtet wird in einem Camp in Hütten und in einem Cottage.

Preisbeispiel: 4 Tage, ab 1.745 EUR pro Person im Doppelzimmer

Vom Outback bis zum Meer

In Südaustralien erleben Boomerang-Gäste zwei Naturräume, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Im Outback entdecken sie auf holprigen Pisten spektakuläre Felsformationen und riesige Salzseen, die sich schneeweiß-glitzernd eindrucksvoll von der roten Wüstenlandschaft abheben. Emus, Koalas und Kängurus können sogar direkt von der Glamping-Unterkunft aus beobachtet werden. An der Küste hingegen erwarten den Reisenden dann traumhafte Buchten mit glasklarem Wasser – es ist die Heimat neugieriger Delfine und Seelöwen.

Preisbeispiel: 3 Tage, ab 1.651 EUR pro Person im Doppelzimmer

Roadtrip durch den Südosten Australiens

Auf einer 20-tägigen Mietwagenrundreise erleben Reisende das abwechslungsreiche Outdoor-Paradies New South Wales. Sydney, paradiesische Strände, wilde Bergregionen, romantische Flusslandschaften und die Weite des Outbacks: Diese Reise mit dem Allradwagen kombiniert verschiedenste Facetten des australischen Bundesstaates.

Preisbeispiel: 20 Tage Mietwagenrundreise inkl. Flug ab/bis Deutschland, Geländewagen, Übernachtungen und vielen Ausflügen, ab 4.449 EUR pro Person

Familienreise: Im Camper durch Queensland

Diese Camper-Tour wurde speziell für Familien zusammengestellt und ist mit vielen Erlebnissen gespickt, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet sind. So geht es von der Großstadt Brisbane bis hinauf nach Cairns wo endlose Strände, tropische Inseln und farbenfrohe Unterwasserwelten locken und anschließend weiter in den üppig grünen Regenwald mit seinen riesige Tropfsteinhöhlen und der faszinierenden Tierwelt Australiens.

Preisbeispiel: 21 Tage Rundreise inkl. Flug ab/bis Deutschland, Übernachtungen, Camper und vielen Ausflügen, ab 10.598 EUR (für 2 Erwachsene + 1 Kind bis 11 Jahre)

Einreise nach Australien

Neben dem obligatorischen Visum für Australien und der Impfbescheinigung benötigen Urlauber bei der Einreise einen Nachweis über einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder einen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). Nach der Ankunft in Australien muss ein weiterer Antigen-Schnelltest innerhalb der ersten 24 Stunden durchgeführt werden.

Mehr Details zu den beschriebenen Touren und weitere Reiseerlebnisse in Ozeanien unter: boomerang-reisen.de/info/kataloge

Link zur Blätter-Version HIER (red)