Aviareps übernimmt Repräsentanz für Visit Estonia

"Wir sind sehr stolz darauf, das Reiseziel Estland in Österreich vertreten zu dürfen. Wir freuen uns sehr auf diese spannende Aufgabe, die Marktposition dieses vielfältigen Landes bei Business- und Medienpartnern, aber auch bei den Reisenden zu stärken und den Anteil österreichischer Touristen, die nach Estland reisen, zu erhöhen", freut sich Sonja Buocz-Lamatsch, General Manager Aviareps Österreich über den neuen Kunden.

"Mein Team und ich sind bereits mit großer Begeisterung und Energie bei der Planung und Umsetzung verschiedenster B2B und B2C-Aktivitäten, die wir in Koordination mit der DACH-Vertretung von Visit Estonia (mit Sitz in Hamburg, D) durchführen."

Estland - Ein Land der Vielfalt

Estland ist vor allem für seine Hauptstadt Tallinn bekannt, einer der besterhaltensten mittelalterlichen Altstädte Europas mit UNESCO-Weltkulturerbestatus. Die Stadt ist aber auch jung, bunt und trendig und hippe Szeneviertel schaffen aus Gegensätzen Harmonie. Estland erweist sich generell als wahrer nordischer Hotspot: als Land, wo Bären, Moore und 2000 Inseln auf spannende Restaurants, Street-Art und kreative Köpfe samt Top-Digitalisierung treffen; aber auch als charmante kulturelle Region mit viel Flair, wo Orte wie Tartu, die zukünftige Europäische Kulturhauptstadt 2024, abwechselnd mit beeindruckenden Landschaften voll uralter Wälder und mit gemütlichen Fischerdörfern um die Gunst der Besucher wetteifern.

Weitere Informationen unter: www.visitestonia.com / www.visitestonia.com/de/fachbesucher (red)