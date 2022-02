GNV Spirit: Neue Fähre für die GNV-Flotte

Die GNV Spirit wiegt 32.728 Bruttotonnen, hat eine Länge von 203 Metern und eine Reisegeschwindigkeit von 29 Knoten. Das Unternehmen, das zur MSC-Gruppe gehört, betreibt 27 Linien im Mittelmeerraum: von und nach Sardinien, Sizilien, Spanien, Frankreich, Albanien, Tunesien, Marokko und Malta.

In den kommenden Tagen wird die GNV SPIRIT in der Werft La Nuova Meccanica Navale in Neapel liegen, um für die kommende Saison gewartet zu werden. Des Weiteren wird die neue Lackierung in den Farben des Unternehmens aufgetragen sowie das GNV-Logo an den Seiten ergänzt. Das neue Schiff wird nicht nur die Transportkapazität des Unternehmens erhöhen, sondern auch das von GNV betriebene Streckennetz im Mittelmeer strategisch stärken. Das neueste Mitglied der Flotte bietet Platz für 500 Autos und eine Kapazität von 1.926 Laufmetern.

Entspannt reisen

Die GNV Spirit verfügt über komfortable Räumlichkeiten, die bis zu 1.595 Passagieren Platz bieten. Die Dienstleistungen und Angebote an Bord entsprechen der Vision des Unternehmens: 265 Kabinen, Aufzüge auf jedem Deck des Schiffes, ein entspannender Poolbereich, drei Bars an Bord, ein Restaurant, ein Kinderbereich, ein Shop, ein Haustierbereich und vieles mehr. (red)