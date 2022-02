Neuer Business Development Manager für Seabourn DACH

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gudrun Arnemann eine Expertin in der Touristik und Kreuzfahrtindustrie als Vertreterin unserer Kreuzfahrtmarke gewinnen konnten", so Seabourn in der Aussendung. "Ihre langjährige Erfahrung und umfassenden Destinationskenntnisse bringt sie vor allem von ihren Tätigkeiten bei den internationalen Reedereien Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Azamara und Silversea und ihren mehr als 40 Schiffsreisen mit.

Weiterhin steht Sascha Glasmachers (Sr. Business Development Representative) an Ihrer Seite, der seit über 10 Jahren mit Seabourn bestens vertraut ist."

Seabourn lädt seine Vertriebspartner außerdem dazu ein, ihre Wünsche und Ideen, für einen gemeinsamen und zukunftsorientierten Vertrieb der Seabourn „Moments“, mit dem Sales Team zu teilen - um gemeinsam eine Briese frischen Wind in die beliebte Kreuzfahrtmarke zu bringen und sie so noch populärer und erfolgreicher im deutschsprachigen Markt zu gestalten.

E-Mail Kontakt Gudrun Arnemann: garnemann@seabourn.com

E-Mail Kontakt Sascha Glasmachers: sglasmachers@seabourn.com

Außerdem informiert Seabourn darüber, dass die Wave-Aktion "The Suite Life Event" noch bis einschließlich 1. März 2022 in vollem Gange ist. Und auch das Versprechen "Sorgenfrei auf Kreuzfahrt!" wurde verlängert und ist nun bis 31. März 202 sowohl für bereits bestehende Buchungen als auch bei Neubuchungen für alle Kreuzfahrten bis einschließlich 30. September 2022 gültig. Aktuelle Infos dazu sowie zum E-Learning-Angebot in der Academy und Sonderkurs zu den Expeditionen (auf Englisch) unter: www.goseabourn.nl (red)