Vietnam öffnet Grenzen für Geimpfte

Vietnam öffnet seine Grenzen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Reisende aus dem Ausland. Die Beschränkungen "für die Personenbeförderung auf planmäßigen und außerplanmäßigen Flügen" werden ab Dienstag aufgehoben, teilte die vietnamesische Zivilluftfahrtbehörde mit.

Alle Einreisenden müssen demnach vollständig geimpft sein und eine dreitägige Quarantäne zu Hause oder in einem Hotel einhalten.

Rückblick & aktuelle Lage

Vietnam hatte sich seit März 2020 praktisch von der Außenwelt abgeschottet, was ein harter Schlag für die stark vom Tourismus abhängige Wirtschaft des südostasiatischen Landes war. In den vergangenen Monaten wurden die Reise-Beschränkungen langsam gelockert. Im November wurde ein Pilotprojekt gestartet, das die Einreise von Touristen an einigen Orten ermöglichte.

Vietnam verzeichne derzeit rund 20.000 Corona-Neuinfektionen am Tag. Inzwischen seien mehr als 90% der Erwachsenen zweifach geimpft, die Booster-Impfungen laufen. (APA / red)