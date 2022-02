TUI Specials zum Valentinstag

Für alle, die ihr Herzblatt zum Valentinstag mit einem Liebesurlaub überraschen möchten, bietet TUI noch heute, 14. Februar 2022 besonders günstige Angebote. Wer sich noch nicht für eine bestimmte Reise entschließen möchte, kann seinen Lieblingsmenschen mit einem TUI Reisegutschein überraschen.

Details zur Valentins-Aktion

Der Aktionscode LOVE300 ist für Abreisetermine bis zum 30. September 2022 gültig. Zur Auswahl stehen Hotels in allen beliebten Urlaubsdestinationen der TUI – von Österreich über das Mittelmeer bis hin zur Fernstrecke. Ausgewählt für die Aktion wurden viele Adults-only-Hotels, wie z.B. TUI Blue For Two, in denen Paare eine entspannte Zeit zu zweit verbringen. Aber auch in den beliebten Hotels und Clubs von RIU, TUI Magic Life, Robinson und TUI Kids Clubs ist der Aktionscode genauso wie für Paare auch für Alleinreisende oder den Urlaub mit der gesamten Familie einlösbar.

Nähere Infos unter: www.tui.at/valentinstag

Ab sofort gibt es auch besonders günstige TUI Urlaubsflüge nach Griechenland, Spanien, Zypern, Italien und Portugal für die Vorsaison. TUI-Kunden profitieren bei den Flug-only Angeboten nicht nur von attraktiven Preisen, sondern auch von Zusatzleistungen wie Freigepäck, Catering und weiteren TUI Vorteilen. (red)