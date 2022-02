AlUla-Spezialist werden und Gewinnchance sichern

Wer bis 31. Mai 2022 erfolgreich abschließt, wird als AlUla-Spezialist zertifiziert und landet automatisch im Lostopf für insgesamt 30 attraktive Wertgutscheine. Daneben hält die Plattform Verkaufshilfen, News, Web-Broschüren, Video- und Bildmaterial zum einfachen Download sowie einen detaillierten Einblick in die MICE-Möglichkeiten vor Ort bereit.

Fünfmal Wissenswertes anschaulich verpackt

Nach der Anmeldung auf https://de.alulaspecialist.com/ erhalten Interessierte Zugang zu den einzelnen, übersichtlich gestalteten Bereichen auf der Plattform. Die erste Kachel eröffnet den Zugang zu den fünf Modulen des Online Trainings. Nach einer allgemeinen Einführung mit dem Basiswissen über die Destination beleuchten weitere Sektionen die Weltkulturerbestätte Hegra, die antike Stadt Dadan in Kombination mit der Open Air Bibliothek Jabal Ikmah sowie die Altstadt von AlUla mit der angrenzenden Oase. Eine letzte Lektion dreht sich um die vielfältigen Aktivitäten und Abenteuermöglichkeiten in der freien Natur. Dabei wechseln sich jeweils Textpassagen mit Bildergalerien, übersichtlichen Tabellen und kurzen Videoclips ab. Am Ende wartet pro Modul ein kurzer Multiple Choice-Fragebogen, der bei Bedarf unbegrenzt wiederholt werden kann. Auch zeitlich gibt es keine Beschränkung: Einzelne Fortschritte werden individuell gespeichert und können nach erneutem Login immer wieder aufgenommen werden.

30 Gewinne warten

Wer alle fünf Wissens-Checks bestanden hat, erhält das Zertifikat „AlUla-Spezialist“. Unter allen erfolgreichen Absolventen werden nach dem Stichtag 31. Mai 2022 insgesamt 30 attraktive Wertgutscheine in Höhe von 50 und 100 EUR verlost. Auch für die Zukunft lohnt sich eine Teilnahme: AlUla-Spezialisten erhalten bevorzugt Einladungen zu Veranstaltungen und Events der Royal Commission for AlUla (RCU) in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Fact Sheets, Online-Broschüre und mehr

Neben dem Online-Training bietet die Plattform umfangreiche Ressourcen über die Destination AlUla. Fact-Sheets, News und eine Broschüre in deutscher Sprache als einfache pdf-Downloads finden sich ebenso, wie eine große Bildergalerie. Hinterlegt sind auch kurze Portraits und Links zu allen Reiseveranstaltern, die AlUla schon im Portfolio haben. Zukünftig sollen auch Webinar-Aufzeichnungen und Eventhinweise auf der Plattform zugängig sein.

MICE Möglichkeiten: Meetings vor spektakulärer Kulisse

Ähnlich den einzelnen Modulen der allgemeinen Online-Schulung führt eine Kachel im Menü der Plattform zu detaillierten Einblicken in die tollen Möglichkeiten, die AlUla im MICE Bereich zu bieten hat, wobei hier vor allem die verspiegelte Konzert- und Veranstaltungshalle Maraya besticht. Eventplaner finden auch viele weitere, genau auf die Zielgruppe ausgerichtete Informationen, über Konferenzen, Treffen oder Incentivereisen in die Region. (red)