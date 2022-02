Irland: St. Patrick's Festival ist zurück

Das Festivalprogramm ist ab sofort verfügbar und wird laufend aktualisiert, sobald weitere Veranstaltungen angekündigt werden.

16. bis 20. März 2022

Das Thema dieser wegweisenden Veranstaltung lautet „Connections" (Verbindungen), und das St. Patrick's Festival 2022 wird das bisher größte und ehrgeizigste seiner Art sein. Es ist gedacht als ein Moment für Irland und die Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, sich zu verbinden und gemeinsam das irische Erbe zu feiern. Die kultige St. Patrick's Day Parade kehrt am 17. März auf die Straßen von Dublin zurück, mit mehr Umzügen, mehr Marschkapellen und mehr Teilnehmern als je zuvor. Neu im Jahr 2022 ist das Festival Quarter im National Museum of Ireland, Collins Barracks, das vom 16. bis 20. März auf dem Gelände einer der spektakulärsten und geschichtsträchtigsten Stätten des irischen Kulturerbes im Herzen Dublins ein urbanes Festival für alle bieten wird. Das Gelände des historischen Baudenkmals wird in ein magisches Festival für alle verwandelt, mit den Spiegelzelten Mór und Beag, einer Hauptbühne mit 3.000 Plätzen im Freien, dem Craic Comedy Zelt, der Story Yurt, Aufführungsräumen und einem eigenen Irish Food & Design Village. Hier präsentieren sich täglich Irlands Produkte, Kunst und Kunsthandwerk. Zugleich ist es ein Ort, an dem sich alle entspannen und austauschen können.

Wellness-Tage und virtuelles Fernsehen

Nur einen kurzen Spaziergang vom Stadtzentrum entfernt wird das Festivalviertel ein lebhaftes Zentrum sein, in dem alle Veranstaltungen tagsüber kostenlos sind. Eine neue Wellness-Veranstaltung, Breathe, findet am 18. und 19. März auf dem Gelände der Law Society in Dublin statt, während die City Funfairs vom 17. bis 20. März wieder am Custom House Quay stattfinden. Das St. Patrick's Festival feiert den 100. Jahrestag der Veröffentlichung von Ulysses von James Joyce und schließt sich kulturellen Einrichtungen in der ganzen Stadt an, die gemeinsam diesen bahnbrechenden Roman feiern. Ulysses 2.2 ist ein einjähriges Programm zur Feier des Jubiläums, das vom Museum of Literature Ireland und den Theatergruppen ANU & Landmark Productions geleitet wird und bei dem 18 Künstler jeweils auf eine der 18 Episoden aus Ulysses reagieren werden. Im vergangenen Jahr startete das St. Patrick's Festival SPF TV, einen virtuellen Fernsehsender, der es einem weltweiten Publikum ermöglichte, Live-Auftritte und aufgezeichnete Sendungen aus der ersten Reihe zu verfolgen. SPF TV wird auch 2022 vom 16. bis 20. März für alle, die nicht persönlich dabei sein können, wieder über die Festivalseite zur Verfügung stehen. (red)