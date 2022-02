Olimar: Webinare zu Portugal, den Inseln und Gruppenreisen

Olimar und feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Das langjährige Know-How, die wichtigsten Highlights und Neuigkeiten zu Portugal und seinen Inseln Madeira, Porto Santo sowie die Azoren möchte der Veranstalter an ReisebüropartnerInnen weitergeben.

Hierzu bietet der Portugalspezialist vom 15. bis 24. Februar 2022 18 Webinare an, in denen nicht nur die wichtigsten News, sondern auch Insidertipps und persönliche Empfehlungen geteilt werden.

Insgesamt fünf Termine widmen sich der Insel Porto Santo, dem absoluten Geheimtipp von Olimar. Ab dem 26. Mai 2022 bietet der Reiseanbieter mit Eurowings Discover Nonstopflüge ab Frankfurt nach Porto Santo. Neben Porto Santo lernen ExpedientInnen auch die Azoren, Madeira sowie das Gruppenreisenangebot in Portugal an verschiedenen Terminen in 30 bis 45 Minuten kennen. Ebenfalls auf dem Webinarprogramm stehen die portugiesischen Regionen Alentejo, Algarve und Nordportugal.

Anmeldung: www.olimar-agent.com/webinare/

Info: Für die Anmeldung ist die Registrierung im Agentenportal von Olimar Reisen notwendig. (red)