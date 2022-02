Schauinsland-reisen: Neuer Termin für Agenttour nach Ägypten

schauinsland-reisen lädt seine österreichischen Vertriebspartner zu einer Agenttour in beliebte Urlaubsregionen Ägyptens ein. Untergebracht werden die Agents im SUNRISE Tucana Resort Grand Select. Das neu eröffnete Hotel befindet sich in erster Strandreihe an den schönsten Schnorchel- und Tauchspots der Makadi Bay. Von dort aus starten die Teilnehmenden auf Besichtigungstour durch verschiedene Resorts. Außerdem wird die Region rund um die beliebten Urlaubsorte Hurghada und Makadi Bay erkundet.

Einreisebestimmungen beachten

Zum Angebot gehören eine Vollpension-Plus-Verpflegung und die Unterbringung in Einzelzimmern. Es gilt die 2G-Regel. Die Teilnehmenden der Reise müssen also vollständig geimpft oder genesen sein. Je nach Lage ist eine Änderung auf 2G+ möglich. Außerdem gelten die zum Zeitpunkt der Reise gültigen Einreisebestimmungen nach Ägypten. Reiseprofis sollten schnell sein, da mit einer großen Nachfrage gerechnet wird.

Anmeldungen: www.slr-info.de (red)