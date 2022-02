GBR lockert Einreisebestimmungen & präsentiert Highlights 2022

Erleichterte Einreisebestimmungen, ein königliches Jubiläum, Festivals, Sportveranstaltungen und Zukunftsweisendes - es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Großbritannien im Jahr 2022 ein lohnenswertes Reiseziel ist.

Aktuelle Einreisebestimmungen

Ab Freitag, dem 11. Februar 2022 werden die Testanforderungen für alle vollständig geimpften Einreisenden in das Vereinigte Königreich aufgehoben, nur das Ausfüllen des Einreiseformulars "Passenger Locator Form" (PLF) bleibt weiterhin erforderlich.

Einreisende, die die Kriterien für eine vollständige Impfung nicht erfüllen, müssen sich vor der Abreise einem Test unterziehen und dann innerhalb von zwei Tagen nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich einen PCR-Test durchführen. Sie müssen sich bei ihrer Ankunft nicht selbst isolieren, sondern nur dann, wenn sie ein positives Ergebnis erhalten.

Reisenden wird dennoch weiterhin empfohlen sich vor einer Reise nach Großbritannien unbedingt über die aktuellen Hinweise der britischen Regierung und der Regierung ihres eigenen Landes über aktuelle Reisewarnungen und Vorschriften zu informieren.

Weitere Informationen unter: www.visitbritain.com

Einige Highlights 2022

Platin Party im Palace: 70-jähriges Thronjubiläum

Die wohl größte und vielleicht einzigartigste Party des Landes: Königin Elisabeth II. ist die erste britische Monarchin, die 70 Jahre nach Thronbesteigung ein Platin-Jubiläum feiern kann. Kein anderer britischer Regent war länger auf dem Thron. Um dieses außergewöhnliche Ereignis zu würdigen, wird es 2022 in ganz Großbritannien zahlreiche Veranstaltungen, Feiern und Sonderausstellungen geben.

Insbesondere das verlängerte Wochenende vom 2. bis 5. Juni steht im Mittelpunkt der Feierlichkeiten mit Veranstaltungen wie dem "Trooping of the Colour" anlässlich des offiziellen Geburtstags der Königin. Weitere Höhepunkte sind ein Dankgottesdienst in der St. Paul's Cathedral, ein ganz spezielles Live-Konzert aus dem Buckingham Palace und ein Platin-Jubiläumsfestspiel.

Mehr zum Platin-Jubiläum hier

Fest der Visionen: Unboxed 2022

Unboxed 2022 ist eine Reihe von zehn groß angelegten Projekten, die im gesamten Vereinigten Königreich live und auf digitalen Plattformen stattfinden und jeweils darauf abzielen, Menschen zusammenzubringen und gleichzeitig Kreativität und Innovationen im Vereinigten Königreich zu feiern.

Mehr zu den einzelnen Projekten hier

Festivals, Jubiläen und Eröffnungen

Die schottische Hauptstadt Edinburgh ist bekannt für ihre Festivals. 2022 jähren sich zwei der wichtigsten Veranstaltungen im umfangreichen Festivalprogramm der Stadt, das Edinburgh Festival Fringe und das Edinburgh International Festival feiern jeweils das 75. Jubiläum.

Außerdem jährt sich in diesem Jahr der erste Gay Pride Umzug in London zum 50. Mal. Großbritanniens größtes LGBTQI+ Festival wird nach einer zweijährigen Pause wieder stattfinden. Die British Broadcasting Corporation (BBC) feiert 2022 ihr hundertjähriges Bestehen.

Weitere Highlights:

Coventry, UK City of Culture hat sein Veranstaltungsprogramm bis ins Jahr 2022 verlängert, so dass mehrere der visuellen Installationen noch bis Mai zu sehen sind.

Das Shakespeare North Playhouse soll im Sommer 2022 in Prescot, in der Nähe von Liverpool, eröffnet werden. Neben einem Theater mit 350 Plätzen, das nach Entwürfen aus dem elisabethanischen Zeitalter gestaltet ist, bietet das umfangreiche Projekt auch eine Freilichtbühne sowie Ausstellungs- und Bildungseinrichtungen.

Im Frühjahr wird das World Heritage Centre in Bath eröffnet. Das im Herzen der UNESCO-Weltkulturerbestadt gelegene, kostenlos zugängliche Zentrum entführt Besucher in die einzigartige Geschichte, von den römischen Überresten und heißen Quellen bis hin zur georgianischen Architektur und literarischen Vergangenheit.

In Glasgow wird ab März die Burrell Collection nach umfassender Renovierung wieder eröffnet. Zum ersten Mal können Besucher die Kunst- und Altertümer auf drei Etagen entdecken, unterstützt durch eine Fülle von speziell konzipierten, interaktiven Ausstellungen.

Commonwealth Game: Birmingham 2022

Alle vier Jahre treffen sich die besten Sportler aus den Ländern des Commonwealth of Nations zum sportlichen Wettkampf. Unter den internationalen Sportveranstaltungen mögen die Commonwealth Games vielleicht in der DACH-Region nicht so bekannt sein. Doch handelt es sich hierbei um eine der profiliertesten Sportveranstaltungen der Welt. 2022 ist es wieder soweit. Bei den Commonwealth Games Birmingham 2022 in der Region West Midlands finden 11 Tage lang Wettkämpfe in 19 verschiedenen Sportarten statt sowie ein voll integriertes Parasportprogramm.

Der Startschuss fällt am Donnerstag, den 28. Juli 2022.

Themenjahr Schottland: Jahr der Geschichten

Mit einer Mischung aus Live-, virtuellen und hybriden Veranstaltungen feiert Schottlands Jahr der Geschichten die Geschichten und Geschichtenerzähler, die die Landschaften und die Kultur Schottlands unsterblich gemacht und Menschen auf der ganzen Welt inspiriert haben.

Von Robert Burns und Sir Walter Scott bis hin zu Ian Rankin und J.K. Rowling - die Veranstaltungsreihe zelebriert die Geschichten und Menschen, die für Schottlands reiche Kultur stehen und rückt das literarische Erbe des Landes in den Mittelpunkt.

Weitere Informationen zum Themenjahr hier

(red)