Mittelmeer-Kreuzfahrten an Bord der Golden Horizon

Die Golden Horizon, die erst seit Juli 2021 Jahr auf den Weltmeeren unterwegs ist, bietet Reisenden den Charme eines historischen Windjammers sowie ausschließlich Außenkabinen und Suiten für maximal 272 Gäste. Die ersten drei Abfahrten der Sommersaison 2022 starten im Mai in Palma de Mallorca und führen zu Häfen in Spanien, Frankreich und Italien.

Dafür hat die deutsche Vertretung der Reederei Tradewind Voyages, der Kreuzfahrt-Spezialist M'Ocean Reisen und Meer, eine "Wave-Aktion" aufgelegt. Diese sichert bei Buchung bis 31. März 2022 verschiedene Vorteile.

M'Ocean-Inhaber Robert Liersch setzt dabei auch verstärkt auf den Vertrieb über Partner aus der Reisebranche. Reisebüros erhalten daher bereits ab der ersten Buchung 12% Provision.

7-Nächte-Mittelmeer-Kreuzfahrten ab Mai

Bei der Kreuzfahrt ab 1. Mai 2022 stehen Landgänge in Valencia (Spanien), Collioure (Frankreich) und Tarragona (Spanien) sowie drei Segeltage auf dem Programm. Am 8. Mai startet die Golden Horizon zu außergewöhnlichen Häfen wie Palamos (Spanien), Sète und Cassis (beide Frankreich) sowie Mahon (Spanien), ebenfalls mit drei Tagen auf See. Die Abfahrt am 15. Mai führt mit zwei Seetagen nach Alghero (Italien), Ajaccio, Cavalaire sur Mer und Sanary sur Mer (alle Frankreich).

Wave-Aktion bis Ende März

Die Vorteile der „Wave-Aktion“ bei Buchung bis Ende März sind: Ein kostenloses All-Inclusive Getränkepaket an Bord im Wert von rund 540 EUR pro Person und 7-Nächte-Reise sowie eine verringerte Reisepreis-Anzahlung von nur 100 EUR pro Person. Diese Anzahlung entspricht der maximalen Stornogebühr bis 15 Tage vor Abreise.

Preisbeispiel: Eine der drei 7-Nächte-Seereisen kostet ab 2.498 EUR pro Person.

Weitere Infos unter: www.tradewind-segelreisen.de / info@mocean.de / Tel: +49(0)6733-92979 (red)