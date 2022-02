Frühlingsedition von "Erlebe Deine Hauptstadt.Wien"

Der Frühling in Wien – inklusive Ostern – lässt sich mit der Frühlings-Edition der Tourismusinitiative „Erlebe Deine Hauptstadt“ besonders günstig genießen: Bereits ab 110 EUR nächtigen zwei Personen zwei Nächte lang in einem der 30 teilnehmenden Wiener Spitzenhotels. Mit dabei sind erneut weltbekannte Luxushäuser wie Hotel Sacher Wien, Hotel Imperial Vienna, Sans Souci Wien, Hotel Bristol Vienna oder das Park Hyatt Vienna, das von Falstaff als Österreichs bestes City-Hotel ausgezeichnet wurde.

Zahlreiche Designhotels und Sternehäuser wie SO/ Vienna, Grand Hotel Wien, Hotel Topazz Lamee, Das Triest oder das neu eröffnete Henriette sowie das Hilton Vienna Park (Österreichs größtes Hotel), Hilton Vienna Danube Waterfront und das Hilton Vienna Plaza öffnen ebenfalls ihre Pforten, um in Österreich lebenden Menschen einen besonderen Wien-Aufenthalt zu bieten.

In zahlreichen Hotels erwarten die Gäste von „Erlebe Deine Hauptstadt“ noch freundliche Aufmerksamkeiten wie kostenloses Frühstück oder ein Spa-Besuch.

VIP-Gäste-Card inklusive

Neben einem Willkommens-Paket mit Schlumberger-Sekt und ausgesuchten Produkten aus Wiener Manufakturen können sich alle Gäste von „Erlebe Deine Hauptstadt“ über ihre persönliche VIP-Gästekarte freuen. Sie bietet bei über 200 Partnern aus Handel, Gastronomie, Kultur und Freizeitaktivitäten bis zu 20% Rabatt.

Buchung ab sofort möglich

Gebucht werden kann der besondere Wien-Aufenthalt zu attraktiven Sonderkonditionen in den 30 teilnehmenden Hotels ab sofort in sechs Kategorien: „Smart & Cosy“ ab 110 EUR, „Familienzimmer“ ab 210 EUR, „Wiener Charme“ ab 160 EUR, „Luxury Lifesytle“ ab 240 EUR, „Design & First Calss“ ab 320 EUR sowie „Weltbekannte Luxushäuser“ ab 490 EUR.

Im Andaz Vienna Am Belvedere gibt es zudem ein barrierefreies Angebot für Menschen mit Behinderung. Die Buchung ist ab sofort auf erlebe-deine-hauptstadt.wien möglich.

Nähere Informationen unter: erlebe-deine-hauptstadt.wien

Aktuelle Informationen und Highlights werden auch auf Instagram und Facebook präsentiert. (red)