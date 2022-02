VFF: Ein Folder, 220 Fährlinien, unzählige Urlaubsideen

Sie präsentiert das Streckennetz von 29 Reedereien und über 220 Fährlinien in Europa. Der kostenfreie Folder im praktischen Taschenformat ist eine wertvolle Hilfe mit seinen übersichtlichen Routenkarten, Buchungsinformationen und kompakten Tabellen.

Von Norden bis Süden

Im äußerst beliebten nördlichen Fahrtgebiet operieren insgesamt 16 Reedereien. In deutschen Häfen legen die Schiffe in Kiel, Puttgarden, Travemünde, Rostock, Sassnitz und List ab und sichern eine kontinuierliche Verbindung in Richtung Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und ins Baltikum. Insgesamt listet die Broschüre über 100 Routen in Nordeuropa, zu denen auch die Nordsee-Verbindungen ab Dänemark, den Niederlanden, Frankreich und das weit verzweigte Streckennetz der Inselwelt Schottlands gehören.

Im Mittelmeer präsentiert die Broschüre über 120 Verbindungen. 13 Reedereien operieren auf den Routen im Süden von den großen Häfen in Frankreich, Italien, Griechenland, Albanien und Spanien. Großes Interesse gilt den beliebten Urlaubsinseln: Mallorca, Menorca, Ibiza stehen ebenso auf dem Fahrplan wie Korsika, Sardinien, Sizilien und Elba. Im griechischen Archipel werden die Inseln Korfu und Kreta sowie die Inselgruppen der Kykladen, Dodekanes, Saronischen und Nordostägischen Inseln in der Broschüre gelistet.

Praktisch und nachhaltig

Die passende Fährpassage ist schnell gefunden und gebucht, denn für alle Reedereien sind Buchungskontakte angegeben. Eine weitere Möglichkeit: in der Broschüre sind mehrere reedereiübergreifende Buchungsportale zu finden. Die Broschüre, auf FSC-zertifizierten Recyclingpaper gedruckt, kann kostenfrei in der Geschäftsstelle des VFF per E-Mail an folder@faehrverband.org bestellt werden. Außerdem steht der Folder auf der Website des VFF als Blätterkatalog und zum Download bereit: www.faehrverband.com/de/reisebuero/broschueren (red)