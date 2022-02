Frühbucherrabatte bei Anek Lines

Der 20% Frühbucherrabatt für die Anreise, gültig bis zum 28. Februar 2022, bietet attraktive Konditionen für Reisende. Die Ermäßigung lässt sich mit anderen Zusatzrabattangeboten für Familien, Kinder, Gruppen ab mehreren Personen und Senioren kombinieren.

Die Anreise von Venedig, Ancona oder Bari zu den verschiedenen griechischen Häfen Griechenlands wie Korfu, Igoumenitsa und Patras ist flexibel mit der Fähre möglich. 12 weitere Destinationen wie Kreta, Karpathos, Santorini, Kassos, Rhodos können innerhalb Griechenlands mit Anek Lines angesteuert werden.

Campen auf der Fähre

Von April bis Oktober 2022 bietet die Fährgesellschaft auch Camping on Bord an. Mit dem Wohnmobil können Griechenland-Fans an Bord von Olympic Champion und Hellenic Spirit campen. CamperInnen stehen dabei alle Annehmlichkeiten des Schiffes, wie Restaurants, Geschäfte, Bars usw. zur Verfügung.

Maßnahmen zur Sicherung der Gesundheit

Es wurden umfassende Sicherheitsmaßnahmen im Gesundheitswesen ergriffen, um die Ausbreitung von Corona zu verhindern. Hervorzuheben ist die Klimaanlage mit 100% Frischluftversorgung im 24 Stunden Betrieb und die RINA Biosafety Trust-Zertifizierung, die bestätigt, dass jedes Schiff des Unternehmens alle erforderlichen Maßnahmen des Programms gegen die Verbreitung von Covid-19 vollständig erfüllt. (red)