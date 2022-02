Color Line nimmt die Oso-Kiel-Route wieder auf

Die Entscheidung hat zur Folge, dass alle vier stillgelegten Schiffe wieder in Betrieb gehen und die derzeit rund 950 vorübergehend entlassenen Mitarbeiter der Reederei schrittweise wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.

M/S Color Magic wird den Betrieb auf der Strecke Oslo-Kiel am 12. Februar 2022 wieder aufnehmen, während der Dienst von M/S Color Fantasy auf derselben Strecke am 25. Februar 2022 startet. M/S Color Hybrid wird den Betrieb auf der Strecke Sandefjord-Strømstad am 9. Februar 2022 wieder aufnehmen, gefolgt von der geplanten Wiederaufnahme des Betriebs von M/S Color Viking auf derselben Strecke am 28. Februar 2022.

Steigende Nachfrage

Die Schiffe M/S Superspeed 1 und M/S Superspeed 2 fahren derzeit wie gewohnt zwischen Kristiansand und Larvik und Hirtshals. Beide Schiffe verzeichnen einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach ihren Transportdiensten für Güter und verzeichnen zusätzlich ein solides Nachfragewachstum von dänischen Wintertouristen. Auch für den Sommer registriert Color Line verstärktes Interesse und erwartet, dass weitere Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen in Norwegen und den Zielländern des Unternehmens zu einer Belebung der Nachfrage auch seitens der norwegischen KundInnen beitragen werden.

In einem normalen Jahr transportiert Color Line auf ihren vier ganzjährigen Routen und sieben Schiffen fast 4 Mio. Passagiere und 200.000 Frachteinheiten zwischen Norwegen und Häfen in Dänemark, Schweden und Deutschland. Der Buchungstrend des Unternehmens für 2022 liegt derzeit auf und zum Teil sogar über dem Niveau von 2019. (red)