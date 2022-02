Neue b2b-Direktorin für Visit Florida

Ab sofort vertritt Marion Wolf, Lieb Management, den Bereich Trade in den DACH-Märkten für Visit Florida.

Marion Wolf hat bei der in München ansässigen Agentur Lieb Management die Position der Trade Director für Visit Florida übernommen. In ihrer neuen Funktion wird sie die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz im Bereich b2b betreuen. Bekannt war Wolf in der Branche bisher als jahrelange Repräsentantin von St. Petersburg / Clearwater sowie Florida.

Florida Huddle 2023

Die Reisemesse Florida Huddle findet nächstes Jahr im Palm Beach County Convention Center statt. Als Termin geplant ist der 2. bis 4. Feber 2023. Der „Huddle“ ist die offizielle Reisemesse des Sunshine States, die nationalen und internationalen Veranstaltern und Medienvertretern die Highlights des Bundesstaates präsentiert, in persönlichen Gesprächen, Trainings und beim Networking.