Atout France: neuer b2b-Ansprechpartner

Die Verkaufsförderung für die Segmente Leisure und MICE verantwortet seit Mitte Jänner Christian Girod, der damit auf Maud Cresson folgt, die seit dem Weggang von Ivana Benkotic-Balp im August für diese Aufgaben zuständig war. Der gebürtige Franzose hat nach seinem Kulturmanagement-Studium in Paris und Straßburg mehrheitlich in der Kunst- und Kulturbranche gearbeitet.

MICE-Background

2006 zog er nach Österreich, wo er in den letzten zwölf Jahren für einen führenden Veranstalter aus dem MICE-Sektor in Wien arbeitete. Dort war er vor allem für die Organisation von Musikreisen in über 30 europäische Länder sowie nach Marokko zuständig. Erreichbar ist er ab sofort unter christian.girod@atout-france.fr und 01/5032892-13. (red.)