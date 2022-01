Neuer Vertriebs- und Marketing-Chef für Mein Schiff

In seiner neuen Funktion soll Clas Eckholt (45) „das Zusammenwirken aller Commercial Disziplinen vorantreiben und die Premium Brand Mein Schiff weiter stärken“, heißt es in einer Aussendung. Er berichtet an Wybcke Meier, Vorsitzende der Geschäftsführung von TUI Cruises, einem Gemeinschaftsunternehmen von TUI AG und Royal Caribbean Cruises Ltd.

Von der Bühne an Bord

Der studierte Betriebswirt war in den vergangenen 15 Jahren in verschiedenen Marketing- und Vertriebsfunktionen bei Stage Entertainment tätig, einem der weltweit führenden Anbieter von Live-Entertainment. Zuletzt baute Eckholt als Sales Director erfolgreich eine neue Commercial- und Vertriebsstruktur im deutschsprachigen Raum auf. Er war dabei unter anderem für die strategische und digitale Weiterentwicklung des gesamten Ticketverkaufs verantwortlich – über eigene Vertriebskanäle und externe Plattformen.