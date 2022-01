Scenic: Routen für Eclipse II stehen fest

Die neuen Routen beinhalten 85 Reiseziele, darunter erstmals auch Indonesien, Polynesien, die Pazifischen Inseln, Australien, die Karibik und Schottland. Hinzu kommt außerdem eine Reihe neuer Destinationen in der Arktis, im Mittelmeer, in Amerika und in der Antarktis. Hier ein paar Reisebeispiele:

Eintauchen in die Antarktis

Flug- und Kreuzfahrt Das maßgeschneiderte Design der Scenic Eclipse sorgt für einen reibungslosen Aufenthalt auf der einzigartigen Reise durch die Drake-Passage. Neu in 2023/24: Gäste haben die Möglichkeit, entweder in beide oder nur in eine Himmelsrichtung zu fliegen – perfekt für alle, die wenig Zeit haben oder es kaum erwarten können, in der Antarktis anzukommen. Die Reise beginnt in Punta Arenas, Chile, von wo der zweistündige Flug zur King George Insel startet. In der Antarktis angekommen, erkunden die Gäste auf der neuntägigen Reise die Antarktische Halbinsel und ihr Labyrinth aus geschützten Buchten, gemeinsam mit dem engagierten Discovery Team von Scenic: In einem Kajak auf unberührtem Eiswasser oder bei einer Fahrt mit dem Stand-up-Paddelboard über eine riesige, beeindruckende blaue Fläche umgeben von der Stille des gefrorenen Kontinents. Ein weiteres Highlight: Das Beobachten von Pinguinen und Robben, die in ihrem natürlichen Lebensraum – einem der unberührtesten Gebiete der Erde – durch das eiskalte Meer tauchen. Buchbar ist die neuntägige Reise ab 15.145 EUR pro Person, basierend auf einer Abfahrt am 25. Dezember 2023.

Entlang der Kimberley-Küste

Auf der elftägigen Reise von Darwin nach Broome entdecken Gäste eine der bemerkenswertesten und wertvollsten Landschaften der Welt – die Wildnis der australischen Kimberley-Küste: Lebhafte, kontrastreiche Farben und die weite, unberührte Natur mit ihren tiefen Schluchten, Regenwäldern und hinabstürzenden Wasserfällen. Zu den Highlights gehört außerdem ein Besuch bei den Einheimischen, die Wissenswertes über das Erbe und die Traditionen der Region preisgeben. Buchbar ist die elftägige Reise ab 11.185 EUR pro Person, basierend auf einer Abfahrt am 10. Mai 2024.

Wilde Arktis und Franz Joseph

Durch die russische Hocharktis und nach Nowaja: Auf der 18-tägigen Reise tauchen Gäste auf abgelegenen Inseln, umgeben von eisigen Gewässern, in eine einzigartige Tierwelt mit beeindruckender Geschichte ein – von Eisbären über Wale bis hin zu Walrossen und Seevogelkolonien reicht die Artenvielfalt dieser unberührten Wildnis, die nur wenige Menschen erleben. Buchbar ist die 18-tägige Reise ab 18.950 EUR pro Person, basierend auf einer Abfahrt am 25. Juni 2024.

Weitere Highlights in 2023/24

13-tägige Karibik-Kreuzfahrt von Nassau nach Bridgetown mit Landgängen

11-tägige Reise durch den Atlantik und die Karibik von New York nach Nassau

13-tägige Passage durch Melanesien: Salomonen und Vanuatu von Cairns nach Fidsch

14-tägige Reise „Geheimnisse Indonesiens: Gewürzinseln und Raja Ampat“ von Darwin nach Darwin

Neun Tage Schottische Inseln: Auf historischen Pfaden und durch die Wildnis von Edinburgh nach Dublin

13-tägige Reise jenseits des Polarkreises von Tromso nach Oslo

10 Tage Antarktis: „Fly & Cruise“ von Punta Arenas nach Buenos Aires

10% Rabatt bis 15. Februar

Das schlanke Design der Discovery Yachten von Scenic ermöglicht den Zugang zu einigen der entlegensten Regionen der Welt. Mit nur 228 Passagieren (200 Gäste in den Polarregionen) und einem Verhältnis von eins zu eins zwischen Personal und Passagieren sowie Butler-Service, profitiert jeder Gast von einem außergewöhnlich hohem Serviceniveau an Bord der Scenic Eclipse. Das bis zu 20-köpfige Discovery Team versorgt Gäste an Bord mit umfangeichen, fachkundigen Informationen und Anleitungen für eine rundum sichere Reise. Scenic bietet derzeit einen Nachlass von bis zu zehn Prozent pro Person auf die Reisen im Jahr 2023 und 2024, bei einer Buchung bis zum 15. Februar 2022. Alle Reisen sind im wahrsten Sinne des Wortes „all-inclusive“. Die Preise beinhalten Transfers, Trinkgelder, bis zu zehn kulinarische Highlights, Premium-Getränke, Butler-Service für alle Gäste sowie Exkursionen und diverse Erlebnisse. Ausflüge mit dem Hubschrauber und U-Boot sind gegen Aufpreis möglich, vorbehaltlich behördlicher Genehmigung, Verfügbarkeit, Gewichtsbeschränkungen, ärztlicher Genehmigung sowie Wetter- und Eisbedingungen. * Es können Gebühren von Drittanbietern anfallen. (red)