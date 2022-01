Neue Repräsentanz für das Schwarzmeer-Resort Albena

„Wir freuen uns, diese spannende Destination künftig österreichischen Gästen näher bringen zu dürfen. Gemeinsam mit PrimCom werden wir die Potentiale des Schwarzmeer-Resorts heben, davon bin ich überzeugt“, so Veneta Tabakova-Vassileva, Geschäftsführerin von I.V.R.

Ziel der Repräsentanz ist es, die Bekanntheit des nahe Warna gelegenen Resorts am Schwarzen Meer, das noch als Geheimtipp unter österreichischen Gästen gilt, zu steigern. Weiters soll die Destination verstärkt im Zusammenhang mit den Themen Nachhaltigkeit, Familienurlaub, Sport, Wellness & Gesundheit positioniert werden. Geplant sind neben Präsentationen und der Präsenz auf Reisemessen auch die Organisation von Pressereisen.

Grünes Resort am Schwarzen Meer

Albena ist Bulgariens einziges Urlaubsresort an der Schwarzmeerküste, das in einem Naturschutzgebiet liegt. Nur 30 km von Warna entfernt, und damit bequem per Direktflug von Wien aus zu erreichen, setzt das Resort konsequent auf Umweltschutz, Energiereduktion und nachhaltige Lebensmittelproduktion. Urlauber finden hier eine mit der Blauen Flagge ausgezeichnete Wasserqualität, eine Riesenauswahl an Sport- und Freizeitmöglichkeiten und einen der besten Wasserparks Europas. Seit dem Sommer 2021 können in Albena mit dem neuen Angebot „Beach&Work“ Arbeit und Urlaub optimal miteinander verbunden werden.

Und auch gesundheitstechnisch hat das Resort einiges zu bieten: Das in den Hotels, Restaurants und Schwimmbädern zum Einsatz kommende Mineralwasser soll gegen Arthrose sowie rheumatische und neurologische Erkrankungen helfen.

Seit letztem Jahr haben sich darüber hinaus mehrere Hotels Albenas auf Long-Covid-Behandlungen spezialisiert. (red)