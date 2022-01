TUI Cruises setzt digitale Schulung fort

Seit Beginn der Pandemie haben mehr als 6.000 Teilnehmende in fast 90 Webinaren nicht nur alles rund um die Mein Schiff-Flotte erfahren, sie konnten im Chat auch ihre ganz persönlichen Fragen stellen. Ein Service, der vor allem von Azubis und Einsteigern sowie von erfahrenen Mein Schiff-Experten regelmäßig gerne wahrgenommen wird. Dieses Jahr neu: Die TUI Cruises Experten senden teilweise aus einem Studio und können sich so live per Kamera zuschalten und Videos abspielen. Und auch ein digitaler Besuch an Bord ist dieses Mal möglich.

Alle aktuellen Termine:

18.01.2022 – Newsflash

26.01.2022 – Kreuzfahrtsuche im Infonet

02.02.2022 – Flotten Neuigkeiten

08.02.2022 – (M)ein Tag an Bord

16.02.2022 – Verkaufsförderung im Infonet

22.02.2022 – Aktion

09.03.2022 – Flotten Neuigkeiten

22.03.2022 – Newsflash

30.03.2022 – Mein Schiff Basiswissen - für Azubis und Einsteiger

06.04.2022 – Flotten Neuigkeiten

13.04.2022 – Die Mein Schiff Tarife

19.04.2022 – Newsflash

27.04.2022 – Kreuzfahrtsuche im Infonet

04.052022 – Flotten Neuigkeiten

11.05.2022 – (M)ein Tag an Bord

17.05.2022 – Verkaufsförderung im Infonet

01.06.2022 – Flotten Neuigkeiten

14.06.2022 – Newsflash

28.6.2022 – Mein Schiff Basiswissen - für Azubis und Einsteiger

Anmeldung: Interessierte Vertriebspartner können sich bereits für alle Termine in der E-LearningPlattform von TUI Cruises anmelden.