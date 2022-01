Neue Live- und Online-Schulungen von Dertour & Rewe

Die beiden Veranstaltermarken bieten auch 2022 wieder zahlreiche CAMPUS-Schulungsformate, um interessierte Agents über aktuelle Entwicklungen in den Destinationen zu informieren und fit für ihre Beratungsgespräche zu machen. Neben den Restart-Schulungen zu einzelnen Urlaubsländern stehen auch Nachhaltigkeitsthemen und Systemschulungen auf dem Programm.

Online-Schulungen…

Insgesamt wird es 2022 zwölf neue e-Learning-Kurse, viele neue Podcast-Folgen und zahlreiche Webinare geben. Fortgesetzt werden auch die beliebten digitalen Formate auf der Plattform StreamenDER. Dazu zählen die TravelLounges mit touristischen Partnern und Trainings-Sessions für Expedient:innen, Online-Expertentalks zu speziellen touristischen Produkten und Informationen zu den Saisonstarts.

„Unsere neuen Formate werden sehr gut angenommen, denn das Informationsbedürfnis der Reisebüropartner ist in dieser schwierigen Zeit besonders hoch. Durch die Expertise unserer Mitarbeiter:innen in den Produktbereichen und das Knowhow unseres Sicherheits- und Krisenmanagements konnten wir im vergangenen Jahr hilfreiche Updates und Einblicke geben, die für die Beratung am Counter wichtiger waren, denn je“, erklärt Jörg Fermüller, Leiter des Vertriebs von DERTOUR Austria und REWE Austria Touristik, der auch als Moderator von Podcasts im Einsatz ist.

Insgesamt 46.500 Schulungsteilnahmen zählten die verschiedenen digitalen Formate der DERTOUR-Veranstalter 2021 im deutschsprachigem Raum.

…und Live-Erlebnisse

„Live-Erlebnisse und persönliche Erfahrungen in den Zielgebieten sind dennoch durch nichts zu ersetzen und wir werden diese wieder – sobald möglich – verstärkt anbieten“, bestätigt Fermüller.

So sind neben den digitalen Schulungsveranstaltungen für dieses Jahr auch wieder Präsenz-Live-Seminare in Planung, zum Beispiel diverse Roadshows und Talk & Dine-Abende. In der Reihe CAMPUS LIVE-Events findet 2022 die DERTOUR Academy in Irland statt, außerdem geht es aus Österreich nach Griechenland, auf die Malediven, in die USA, nach Kanada und Mexiko.

Alle Reisen und Veranstaltungen werden unter Einhaltung eines Sicherheits- und Hygienekonzeptes sowie mindestens unter 2G-Bedingungen durchgeführt – Änderungen vorbehaltlich der aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben und Bedingungen in den Zielgebieten und Veranstaltungsorten.

Für mehr Informationen können sich Reisebüros an vertrieb@dertour.at wenden (red)