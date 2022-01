Hurtigruten Expeditions: Fahrten von Hamburg nach Norwegen

Die speziell auf die Jahreszeiten abgestimmten Routen bieten den Gästen Zeit für Entdeckungen und lassen sie eintauchen in das Leben und die Natur an der Küste Norwegens. Das deutschsprachige Expeditionsteam bietet allen Gästen als Teil ihres Reisepakets tägliche Aktivitäten an Bord und an Land an. Ziel und Wendepunkt der Expeditionen ist der nördlichste Punkt Europas, das Nordkap. Bis März wird MS Fridtjof Nansen zu sieben weiteren Reisen aufbrechen; MS Otto Sverdrup ist ganzjährig ab Hamburg im Einsatz.

„Die Norwegen Expeditionen ab Hamburg bieten die ideale Möglichkeit, Hurtigruten und Norwegen auf eine neue Art kennenzulernen. Unsere Expeditionsschiffe sind nicht an den Fahrplan der Postschiffe gebunden, wodurch unsere Gäste deutlich mehr Zeit für eigene Erkundungen oder optionale Ausflüge in den Häfen nutzen können“, so Heiko Jensen, Hurtigruten VP Sales Europe. „Wir möchten unseren Gästen das bestmögliche Expeditions-Erlebnis und den größtmöglichen Komfort bieten. MS Fridtjof Nansen und MS Otto Sverdrup sind Premium-Expeditionsschiffe mit grüner Technologie.“

Spannende Expeditionen zwischen den Polen

Hurtigruten Expeditions nimmt auch in anderen Gewässern wieder Fahrt auf: Mit zwei Schiffen bietet die Reederei aktuell Expeditions-Seereisen in die Antarktis an. Weiter nördlich starten die ersten Gäste zu den neuen Expeditionen rund um die Galapagos-Inseln. Die neuen Abenteuerreisen auf Darwins Spuren werden klimaneutral durchgeführt und bieten EntdeckerInnen ein Natur-Abenteuer auf der entlegenen Inselgruppe. Reisende, die Interesse an den britischen und schottischen Inseln haben, können zwischen verschiedenen Reiserouten wählen, die unter anderem zu den Shetlandinseln, Orkney-Inseln, den Hebriden oder entlang der britischen Westküste führen. Mit dem Start der Expedition-Seereisen rund um Spitzbergen ab Mitte Mai können sich Gäste wieder auf Erkundungen ganz im Norden freuen.

Flexible Buchungsoption für Sicherheit bei der Reiseplanung

Größtmögliche Flexibilität bietet Hurtigruten seinen Gästen mit der „Flex Option“ und schafft so mehr Sicherheit bei der Reisebuchung. Die Umbuchungsmöglichkeiten liefern einfache Lösungen für aktuelle Unsicherheiten. Hurtigruten Gäste können ihre Hurtigruten Reise damit sorgenfrei planen.

Die neue Richtlinie deckt folgende Szenarien ab gilt für alle Buchungen, die zwischen dem 25. November 2021 und dem 31. März 2022 getätigt werden, für alle Reisen, die bis zum 30. September 2022 starten: