Omikron: Israel öffnet für Geimpfte Touristen wieder die Grenzen

Das israelische Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, Regierungschef Naftali Bennett habe dies mit den zuständigen Ministern für Äußeres, Inneres, Gesundheit, Tourismus und Transport vereinbart. Die Erlaubnis gelte nur für Einreisende aus Ländern, die nicht als Hochrisikogebiet eingestuft sind.

Nach der Ankunft in Israel müssen Touristen für 24 Stunden oder bis zum Erhalt eines negativen PCR-Tests in Quarantäne. In Israel gelten als vollständig geimpft nur Menschen, bei denen nicht mehr als sechs Monate seit der zweiten Spritze vergangen sind, oder Menschen mit Booster-Impfung zur Auffrischung. Die Einreise ist auch für Genesene erlaubt.

Österreich aktuell nicht auf der roten Liste

Österreich steht aktuell auf der Liste der orangen Länder. Für Einreisende aus diesen Ländern galt bisher eine 14-tägige Quarantänepflicht, derer sich Geimpfte oder Genesene nach drei Tagen mittels eines negativen PCR-Tests entledigen konnten. Aufgrund steigender Corona-Zahlen könnte Österreich aber schon bald auf die Liste der roten Länder gesetzt werden, wie es von Israels Behörden heißt. Dann wäre eine Einreise nur noch im Ausnahmefall möglich und auch Israelis dürften nur mit genehmigter Sondererlaubnis nach Österreich reisen. (APA/red)