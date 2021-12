Budapest: Schönster Weihnachtsmarkt & glanzvolle Wiedereröffnung

25.000 User des unabhängigen Reiseportals „European Best Destination“ waren sich einig und wählten das Adventfest vor der St. Stephans-Basilika in Budapest zum „Besten Weihnachtsmarkt in Europa“. Bei dem Wettbewerb belegte das stimmungsvolle Event aber nicht nur den ersten Platz in der Gesamtwertung, es war auch absoluter Favorit unter den Teilnehmern aus Großbritannien und den USA.

Stimmungsvolles Adventfest vor der Basilika

„In Liebe und Sicherheit“ – unter diesem Motto öffnete das Adventfest vor und in der Basilika Ende November 2021 bereits zum 14. Mal seine Pforten. An mehr als 100 Ständen können Besucher nicht nur wunderschöne Handwerkskunst erstehen, sie werden auch mit beliebten Köstlichkeiten, die ausschließlich auf diesem Weihnachtsmarkt zu genießen sind, kulinarisch verwöhnt. Einzigartig ist auch die romantische Atmosphäre des spektakulär geschmückten Marktes, die durch eine tägliche auf die Fassade der Kirche projizierten Lichtershow noch verstärkt wird. Getreu der weihnachtlichen Tradition wird zudem an jedem Adventsonntag mit musikalischer Begleitung eine Kerze am Kranz gezündet.

Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt freut sich noch bis 1. Jänner 2022 auf Besucher.

Wiedereröffnung des Sankt-Stephans-Saal

Der Burgpalast oder die Budapester Burg, wie das größte und zugleich höchst gelegene Gebäude Ungarns im Budapester Burgviertel auch genannt wird, ist um eine Attraktion reicher. Nach sechsjährigen umfassenden Rekonstruktionsarbeiten erstrahlt der Sankt-Stephans-Saal des Königlichen Palastes in neuem „alten“ Glanz und ist wieder für Besucher zugänglich. Er wurde im Rahmen des nationalen Hauszmann-Programms nach Originalbauplänen restauriert.

Prunkstück des im romanischen Stil erbauten Saals ist der über eineinhalb Tonnen schwere Keramikkamin, der als Originalkopie wiedererrichtet wurde. Allein für seine Rekonstruktion wurde ein Kilo Gold verarbeitet. Auf dem 4,70m hohen und 2,80m breiten Prunkstück thront auch heute wieder die Büste von Stephan I, dem Nationalheiligen und ersten König von Ungarn. Das Originalkunstwerk wurde vom Bildhauer Alajos Strobl erschaffen.

