Flughafen Salzburg: Optimismus für die Wintersaison

Überpünktlich landete heute die erste British Airways Maschine in diesem Jahr um 09:40 Uhr am Salzburg Airport. Nach dem Landeverbot für Flieger aus Großbritannien (21.12.2020) pausierte die British Airways Flugverbindung von Salzburg nach London 357 Tage, das letzte Flugzeug vor dem Verbot brachte am 17. Dezember noch die letzten Fluggäste nach Großbritannien zurück.

„Nach dem Komplettausfall der letztjährigen Wintersaison und den herausfordernden letzten Monaten, freuen wir uns auf viele Besucher aus ganz Europa. Die Fluganmeldungen unserer Airline-Partner stimmen uns dabei durchaus optimistisch wenngleich die Entwicklungen weiterhin ganz stark von der Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen abhängen,“ so Flughafenprokurist Christopher Losmann.

Rückgrat der Wintersaison gesichert

Die deutschen Metropolen Berlin, Düsseldorf, Hamburg oder Köln sind bereits seit Längerem wieder gut an Salzburg angebunden. Eurowings und easyJet bringen Fluggäste mehrmals wöchentlich zu den wichtigen deutschen Städten. Lufthansa verbindet Salzburg zudem bis zu dreimal täglich mit Frankfurt – und über das internationale Drehkreuz weiter zu spannenden Reisezielen auf der ganzen Welt. Auch mit Turkish Airlines, die mehrmals wöchentlich nach Istanbul fliegt, können Fluggäste auf zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten zurückgreifen. Mit Amsterdam hat der Flughafen Salzburg den nächsten großen Hub im Flugprogramm. Transavia fliegt mehrmals pro Woche in die niederländische Hauptstadt oder auch nach Rotterdam und Eindhoven. Neben British Airways (London Heathrow) fliegen auch easyJet (London Gatwick) und Ryanair (London Stansted) in die britische Hauptstadt. Ab Jänner 2022 wird von BA Cityflyer zudem der London City Airport angeboten. Neuer Airlinepartner mit neuer Destination ist flyr, der Salzburg mit Oslo verbindet. Gäste aus England, Skandinavien und Deutschland stellen enorm wichtige Märkte für den heimischen Flughafen dar.

Schnee gegen Sonne tauschen

Mit der Lufthansa-Tochter Eurowings können Passagiere ab Salzburg bis in den Mai hinein nach Teneriffa und Gran Canaria reisen. Auch Ägypten steht hoch im Kurs. Eurowings fliegt Fluggäste ab Salzburg direkt ans Rote Meer, nach Hurghada. Ganzjährig warme Temperaturen bietet zudem Dubai. Mit flydubai geht es ab Salzburg direkt in die Stadt der Superlative. Wer nicht Dubai als Enddestination anstrebt, kann im Codeshare über das Drehkreuz eines der größten Flughäfen der Welt zahlreiche Länder im weltweiten Streckennetz der Emirates entdecken. Ob ein Urlaub auf den Malediven, den Seychellen oder in Sri Lanka - nach einem kurzen Zwischenstopp in Dubai sind diese tropischen Ziele schnell erreicht. (red)