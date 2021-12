RSSC: Festliche Kreuzfahrten für 2022/23

Die festlichen Kreuzfahrten von Regent Seven Seas Cruises mit Abfahrten im Dezember 2022 und 2023 dauern zwischen 14 und 67 Nächten und finden unter anderem mit der Seven Seas Explorer statt. Von den schönen Küsten Australiens und Neuseelands über das exotische Afrika, die Kultur und die Farben Asiens bis hin zu vielfältigen Reisezielen auf dem amerikanischen Kontinent - Gäste können ein breites Spektrum an Reiserouten über die Festtage entdecken.

Festliche Reisen mit ü ppigem Rahmenprogramm

Im Rahmen des unvergleichlichen All-inclusive-Erlebnisses von Regent wird eine Reihe sorgfältig kreierter Feiertagsmenüs angeboten, die von den kulinarischen Experten von Regent für Heiligabend, den ersten Weihnachtstag und Chanukka zusammengestellt wurden. An Heiligabend werden Gerichte im europäischen Stil serviert, am ersten Weihnachtstag ein amerikanisches Menü. Zu den saisonalen Gerichten gehören ein üppiger gebackener Schinken mit traditionellen Beilagen, gebratener Truthahn mit Maronenfüllung, Kürbiskuchen mit Preiselbeeren und Zimt-Vanille-Sauce sowie klassischer englischer Weihnachtspudding mit Vanille- und Whiskeysoße.

In jeder Bar werden ein speziell hergestellter Cranberry Santa Clausmopolitan und Eierpunsch angeboten, um die Feierlichkeiten vor und nach dem Fest zu verlängern.

Das saisonale Unterhaltungsprogramm reicht von Weihnachts- und Chanukka Gottesdiensten bis hin zu festlichen Themenabenden und musikalischen Darbietungen.

Die 7 Festtags-Kreuzfahrten 2022/2023 im Überblick

Die Seven Seas Explorer startet in der Weihnachtssaison 2022 ihre Jungfernfahrten rund um Australien und Neuseeland.

Der Geschmack der Tropen: Die 17-Nächte dauernde Reise Coastal Beauties of the Pacific mit der Seven Seas Explorer startet am 12. Dezember 2022 in Singapur. Gäste haben die Möglichkeit, die Reise mit einem kostenlosen Landprogramm vor der Abfahrt um drei Nächte zu verlängern. Bei der Kreuzfahrt werden Häfen in Java, Bali und Thursday Island angelaufen. Den Weihnachtstag verbringen die Gäste auf der spektakulären Whitsunday Island und die Ausschiffung erfolgt in Sydney.

Das neue Jahr in Neuseeland einläuten: Ab dem 22. Dezember 2023 wird die Seven Seas Explorer auf der 14-Nächte dauernden Reise New Zealand New Year von Sydney nach Auckland unterwegs sein. Gäste können sich auf Highlights wie Segeln in den atemberaubenden Fjorden Neuseelands und eine Auswahl von bis zu 46 kostenlosen Landausflügen in neun Anlaufhäfen freuen. Dazu gehören eine Käse- und Schokoladenverkostung in Burnie, Tasmanien, ein Schlammbad oder der Besuch eines lokalen Maori-Dorfes in Rotorua, ein Yoga- und Meditations-Retreat in Christchurch – um das neue Jahr achtsam ausklingen zu lassen – oder eine adrenalingeladene Geländetour durch das Hochland der neuseeländischen Südalpen.

Eine Safari für die Festtage: Die 15-Nächte dauernde Kreuzfahrt Holiday Safari mit der Seven Seas Voyager, die am 21. Dezember 2022 in Kapstadt beginnt, ist die ultimative Reise, um magische Erinnerungen zu schaffen. Von dem kostenlosen drei Nächte dauernden Programm Winelands and Wildlife vor oder nach der Kreuzfahrt in Kapstadt bis hin zu den unberührten Sehenswürdigkeiten Namibias, der herzlichen Gastfreundschaft Mosambiks und der natürlichen Schönheit von Richards Bay – diese Reise wird alldiejenigen Gäste begeistern, die die Natur gepaart mit raffiniertem Luxus genießen möchten.

Feiern in unvergleichlicher Opulenz: Reisende, die auf der Suche nach dem ultimativen Luxus sind, sollten eine Suite an Bord der Seven Seas Grandeur™ buchen, die ab 2023 Teil der wohl luxuriösesten Flotte der Welt sein wird. Gäste können ab dem 21. Dezember 2023 an der Reise Comfort Across the Canal teilnehmen und für 16 Nächte unvergleichlichen Luxus auf der Route von Miami nach Los Angeles erleben.

Die festliche Saison in Südamerika verlängern: Für alle, die die verlorene Reisezeit nachholen möchten, wird die Seven Seas Splendor™ am 4. Dezember 2023 ab Miami für die epische 67 Nächte dauernde Grand Voyage Circle South America in See stechen. Zu den Highlights der Reise gehören die Küste und die Farben Mexikos, Belize, Honduras, Guatemala, Chile, Argentinien, Brasilien sowie eine Übernachtung an Land, bei der die kopfsteingepflasterten Straßen und Rooftop-Bars der quirligen Städte Panama City und Buenos Aires erkundet werden können.

Den Weihnachtstag im Amazonas erleben: Gäste an Bord der Seven Seas Mariner® können während der Kreuzfahrt Christmas in the Amazon unvergessliche Urlaubserinnerungen sammeln. Auf dieser 25 Nächte dauernden Reise, die am 12. Dezember 2023 von Miami aus startet, sind bis zu 90 kostenlose Landausflüge zu Zielen wie St. Barts und Guadeloupe, Trinidad & Tobago, Grenada und Brasilien enthalten.

Ein Urlaub voller Höhepunkte: Die 21 Nächte dauernde Reise Earth, Fire & Ice führt am 20. Dezember 2023 von Lima nach Buenos Aires an Bord der Seven Seas Splendor und bietet eine Auswahl von bis zu 33 kostenlosen Landausflügen. Zu den unverzichtbaren Erlebnissen auf dieser Reise gehören die von der UNESCO geschützte Wand aus blauem Eis in der chilenischen Laguna San Rafael, Pinguinkolonien und die südlichste anglikanische Kirche der Welt auf den Falklandinseln sowie der kosmopolitische Yachthafen des schicken Badeorts Punta Del Este in Uruguay.

Weitere Informationen und Reisen unter: www.RSSC.com (red)