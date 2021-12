MSC Cruises: Gesamte Flotte im Sommer 2022 unterwegs

Mit fast 500 Abfahrten unterschiedlicher Länge, einer großen Auswahl an Einschiffungshäfen und einer modernen Flotte von Schiffen ist im kommenden Sommerprogramm von MSC Cruises für jeden Urlaubstyp die passende Reise dabei: von kurzen Kreuzfahrten im Mittelmeer über längere Rundreisen in Nordeuropa bis hin zum Strandurlaub in der Karibik.

Alle Schiffe und Zielgebiete in der Übersicht:

Zu den Highlights in Nordeuropa im Sommer 2022 gehören:

Die MSC Virtuosa bietet ab Southampton (Großbritannien) 7- bis 14-Nächte-Routen zu den Norwegischen Fjorden, nach St. Petersburg, Schweden und Dänemark und längere Kreuzfahrten zu den Kanarischen Inseln, ins Mittelmeer, ans Nordkap sowie einige Kreuzfahrten mit 3-4 Nächten.

Die MSC Grandiosa, die in Kiel ablegt, bietet 7-Nächte-Kreuzfahrten an. Zu den Höhepunkten gehört eine Kombination von Routen mit Zielen wie Kopenhagen, Helsinki, St. Petersburg, Tallinn und Flaam in Norwegen.

Die MSC Preziosa, die in Kiel ablegt, bietet Reiserouten zwischen sieben und elf Nächten an. Zu den Highlights gehören zwei alternative Routen zu den Norwegischen Fjorden oder nach St. Petersburg über Tallinn, Helsinki und Stockholm.

Die MSC Poesia, die in Warnemünde startet, bietet Routen zwischen sieben und 14 Nächten an, darunter 11-Nächte-Kreuzfahrten, auf denen neun Länder besucht werden (eine Übernachtung in Russland, Deutschland, Polen, Litauen, Lettland, Finnland, Estland, Schweden und Dänemark), sowie längere Kreuzfahrten nach St. Petersburg über Tallinn, Stockholm und Kopenhagen und eine epische 21-Nächte-Kreuzfahrt mit vielen Stopps in Island und Grönland.

Die MSC Magnifica wird ab Hamburg in See stechen und bietet Routen zwischen zehn und 14 Nächten nach Norwegen oder Island an. Auf der Norwegen-Kreuzfahrt werden Alesund, Honningsvag/Nordkap, Tromso, Trondheim, Bergen und Kristiansand angelaufen. Island-Kreuzfahrten besuchen Reykjavik (über Nacht), Isafjordur und Akureyri sowie die Orkney-Inseln und Invergordon (Schottland) angelaufen werden. Kreuzfahrten nach Spitzbergen umfassen Kristiansand, Andalsnes, Narvik, Longyearbyen, Honningsvag and Nordfjordeid.

Zu den Highlights im westlichen Mittelmeer im Sommer 2022 gehören:

Die MSC Meraviglia fährt ab Barcelona und bietet damit die perfekte Route für alle Sonnenhungrigen: Cannes, Genua, La Spezia und Civitavecchia, sowie Palma de Mallorca.

Die MSC Opera wird von Genua aus starten und Palermo besuchen. Weitere Ziele sind Marseille, Barcelona und die neu eingerichteten Einschiffungshäfen La Goulette und Neapel.

Die MSC Splendida bietet Kreuzfahrten von Genua nach Marseille, zu einem der beliebtesten Ziele Siziliens, Syrakus, sowie nach Tarent und seinen atemberaubenden Stränden und zurück nach Civitavecchia.

Die MSC Seaview bietet den besten Teil des westlichen Mittelmeers: Von Genua aus besucht sie die historischen Häfen von Neapel und Messina, Valletta auf Malta, Barcelona und Marseille.

MSC Seaside: Ab Genua bietet das Schiff Routen nach Civitavecchia und Palermo sowie Ibiza, Valencia und Marseille.

Die MSC Orchestra wird im Frühjahr Kreuzfahrten mit 4-5 Nächten durchführen und ab Juni die neuen 10-Nächte-Kreuzfahrten von Genua nach Marseille/Provence, Malaga, Cadiz/Sevilla, Lissabon, Alicante an der Costa Blanca und Mahon/Menorca und Olbia durchführen.

Im Herbst bietet die MSC Magnifica 11-Nächte-Kreuzfahrten zu den Kanarischen Inseln, nach Marokko und Madeira an, während die MSC Poesia mit 3-, 4- und 5-Nächte-Kreuzfahrten die Saison im westlichen Mittelmeer verbringt.

Zu den Highlights im östlichen Mittelmeer gehören im Sommer 2022:

Mit Triest als Heimathafen wird die MSC Fantasia Ancona, Kotor, Bari, Korfu und die malerische Stadt Dubrovnik anlaufen. Ab September wird das Schiff 11-Nächte-Kreuzfahrten durchführen, die Piräus/Athen, Izmir/Ephesus und eine Übernachtung in Istanbul einschließen.

Die MSC Musica fährt ab Monfalcone nach Katakolon/Olympia, Heraklion, Santorin und Bari.

Die MSC Sinfonia und die MSC Armonia werden beide im Herzen des Mittelmeers, im italienischen Hafen Marghera bei Venedig, anlegen. Weitere spannende Häfen auf der Reiseroute der MSC Sinfonia sind Kotor, die griechischen Inseln Mykonos und Santorin sowie Bari.

Die MSC Armonia legt den Schwerpunkt auf herrliche Ausblicke und steuert Brindisi, die griechische Insel Mykonos und das griechische Festland mit Piräus für Athen sowie Split und Zadar an.

Eine Vielzahl spektakulärer Ziele erwartet die Gäste an Bord der MSC Lirica, die von Piräus/Athen abfährt und Kusadasi (Türkei), Haifa (Israel), die Inseln Limassol (Zypern) sowie Rhodos und Santorin anläuft sowie eine weitere 11-Nächte-Kreuzfahrt.

Zu den Highlights der Karibik im Sommer 2022 gehören:

Die MSC Seashore, die in Miami ablegt, bietet abwechselnd 7-Nächte-Routen in die westliche und östliche Karibik zu Zielen wie Nassau (Bahamas), Puerto Plata (Dominikanische Republik), Ocho Rios (Jamaika), George Town (Cayman Islands) und Cozumel (Mexiko) an, wobei jede Kreuzfahrt das Ocean Cay MSC Marine Reserve, die Privatinsel von MSC Cruises auf den Bahamas, anläuft.

Die MSC Divina, die in Port Canaveral/Orlando ablegt, bietet Kreuzfahrten zwischen drei und sieben Nächten in die Karibik mit Zielen wie Costa Maya und Cozumel (Mexiko), Nassau (Bahamas) und macht ebenfalls Halt auf Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Zu den Highlights im Fernen Osten gehören im Sommer 2022: