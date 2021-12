Wolfgang Jani ist neuer CFO bei AIDA Cruises

Der ehemalige AUA-Vorstand Wolfgang Jani verstärkt ab dem 1. Dezember 2021 als neuer Chief Financial Officer (CFO) das Führungsteam von AIDA Cruises. Er folgt damit auf Dr. Ali Arnaout, der eine Professur an der Hochschule Wismar antreten wird.

Jani wird die Verantwortung für die Bereiche Finanzen und Steuern, Controlling, Legal sowie IT bei AIDA Cruises übernehmen und berichtet an Felix Eichhorn, Präsident AIDA Cruises. „Ich freue mich, dass wir einen ausgewiesenen Finanzexperten für AIDA Cruises gewinnen konnten. Mit seinen internationalen Erfahrungen wird Wolfgang Jani einen wichtigen Beitrag für die weitere Entwicklung von AIDA leisten“, sagte AIDA Präsident Felix Eichhorn. „Wir bedanken uns bei Dr. Arnaout für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit und wünschen ihm viel Erfolg bei seiner zukünftigen Aufgabe.“

Der gebürtige Österreicher Jani startete nach dem Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Wien seine Karriere im Schindler Konzern, wo er nach verschiedenen internationalen Stationen u.a. in den USA als CFO der Schindler Elevator Corporation und als kaufmännischer Geschäftsführer von Schindler Deutschland tätig war. Im April 2018 wechselte er in den Lufthansa Konzern als Finanzvorstand für Austrian Airlines. (red)