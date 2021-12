Star Clippers: Zusätzliche Atlantikquerung der Star Flyer

Der Viermaster setzt dafür am 26. März 2022 vor der Karibikinsel St. Maarten die Segel, erreicht 20 Tage später nach nur einem Zwischenstopp auf den Azoren Spaniens Südspitze Malaga. Die Transatlantik-Törns der monegassischen Reederei Star Clippers sind extrem nachgefragt: Mitte April 2022 nimmt der Fünfmaster Royal Clipper ab Barbados Kurs auf Lissabon – sämtliche Kabinen des Großseglers seien ausgebucht, so die Reederei in einer Presseaussendung.

Sieger in der Kategorie „Green Cruise Line“

Die Reederei Star Clippers, die neben der Star Clipper auch das Schwesterschiff Star Flyer sowie den Fünfmaster Royal Clipper betreibt, kann aktuell mit zwei Auszeichnungen bei den World Travel Awards überzeugen: als die weltweit führende Green Cruise Line 2020 und die weltweit führende Luxus-Segelkreuzfahrtgesellschaft 2020. Den Titel als „Green Cruise Line“ erhielt Star Clippers bereits zum siebten Mal. (red)