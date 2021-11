Malta: Weihnachtsmarkt vor den Toren von Valletta

Am Eingang der Hauptstadt Maltas stellt sich der Weihnachtsmarkt Fairyland als eine originelle Adaption von Santa's City als Heimstatt des Weihnachtsmanns dar. Kinderwünsche werden wahr, wenn man die hell erleuchtete Wunderwelt voller bunt geschmückter Attraktionen wie Santa’s Carousel, spiegelglatter Eisbahn und weihnachtlicher Köstlichkeiten betritt. Die beste Sicht auf Maltas Hauptstadt genießt man von oben – in Rudolph’s Wheel, dem Riesenrad des ebenso beliebten rotnasigen Rentiers. Selbstverständlich lässt es sich auch Santa Claus höchstpersönlich nicht nehmen, im Fairyland Groß und Klein aus aller Welt zu begrüßen – und das ein oder andere Geschenk schon im Voraus zu verteilen.

Ein Schritt Richtung Normalität

„Die Rückkehr von Fairyland – Santa’s City ist ein weiterer Schritt auf unserem Weg zur Normalität, die wir aufgrund der Pandemie vermisst haben. Durch diese Veranstaltung bieten wir Familien die Möglichkeit, die Weihnachtsstimmung mit ihren Lieben dank einer Reihe von Attraktionen zu genießen.“, so Clayton Bartolo, maltesischer Minister für Tourismus und Verbraucherschutz. Auch Dr. Gavin Gulia, Vorsitzender der Malta Tourism Authority, äußert sich ähnlich begeistert: „Eines ist sicher: Nachdem wir Fairyland letztes Jahr nicht organisieren konnten, freuen wir uns als VisitMalta sehr darauf, auch in dieser Weihnachtszeit wieder Einheimischen und Touristen gleichermaßen etwas zurückzugeben. Wir sind stolz darauf, all denen, die ihren Urlaub hier auf Malta verbringen möchten, etwas Einzigartiges und Besonderes zu bieten.“ (red)