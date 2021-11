Wien: „Black Lockdown“-Wochen

Wer in diesem Zeitraum einen der aufwendig verpackten Geschenkgutscheine auf erlebe-deine-hauptstadt.wien/shop kauft, um heuer zeitlich frei wählbare Urlaubsfreuden unter den Weihnachtsbaum zu legen und die Reiselust zu wecken, bekommt mit der „Erlebe Deine Hauptstadt“-Card ein besonders wertvolles Präsent dazu. Die VIP-Gästekarte bietet bis zu 20 Prozent Rabatt und exklusive Vorteile bei ausgesuchten und Partnern aus Kultur, Handel, Gastronomie und Kulinarik, Sightseeing und Wellness.

Günstig Hotel & Kultur erleben

Bereits ab 13. Dezember 2021 kann in rund 30 teilnehmenden Hotels im Rahmen der Adventsedition von „Erlebe Deine Hauptstadt“ noch ein weihnachtlicher Wienaufenthalt gebucht werden. Die nächsten Editionen der erfolgreichen Tourismusinitiative sind bereits in Vorbereitung und bieten allen in Österreich lebenden Menschen zwei besondere Tage in Spitzenhotels der Bundeshauptstadt zum Vorteilspreis inklusive besonderer Erlebnisse. Des Weiteren öffnet die „Erlebe Deine Hauptstadt“-Card Gästen das ganze Jahr über ermäßigten Zugang zum Facettenreichtum Wiens. Kulturliebhaber kommen unter anderem im Kunsthistorischen Museum Wien, Bank Austria Kunstforum Wien, Leopold Museum, Volkskundemuseum, Theatermuseum, Sigmund Freud Museum, Mozart Haus Vienna, Kunsthaus Wien, Haus der Musik, Jüdischem Museum Wien, Weltmuseum Wien, der Kaiserlichen Schatzkammer Wien oder der Secession auf ihren Geschmack. Ermäßigte Karten gibt es auch in den Häusern der Vereinigten Bühnen Wien, im Schloss Schönbrunn, dem Wiener Riesenrad oder für Stadtrundfahrten mit Big Bus.

Feinschmecker genießen ermäßigt

Die Wiener Heurigenkultur gibt es mit der Card bei „Mayer am Pfarrplatz“ oder dem kürzlich eröffneten „Joseph II.“ in Schloss Schönbrunn günstiger. Eine Vielzahl namhafter Restaurants serviert große Küche zum Vorzugspreis für „Erlebe Deine Hauptstadt“-Gäste: unter anderem „Figlmüller“, „Livingstone“, „Labstelle“, „Stuwer“, „Trattoria Martinelli“, „Artner“, „Figls“, „Lugeck“, „Viva la Mama“, „Vestibül“, „Beef & Glory“, „Lingenhel“, „Émile“ im Hilton Vienna Plaza, „Lenz Social Dining“ im Hilton Vienna Park, „Landtmann’s Jausen Station“, „Joma“, „Huth Gastwirtschaft“, „Huth Da Moritz“, „Hollerei“ oder „Waterfront Kitchen“ im Hilton Vienna. Ganz neu dabei ist auch das „taste!“, in dem Gäste romantische Stunden am winterlichen Donaukanal verbringen können. Wiener Kaffeehausatmosphäre können Gäste unter anderem im „Café Gloriette“, „Hofburg Café“, „Café Landtmann“, „Café Mozart“, „Café Museum“ oder bei „Sluka“ schnuppern. In den besten Bars des Landes und der Stadt gibt es ausgezeichnete Drinks zum Sonderpreis. „Erlebe Deine Hauptstadt“-Gäste sind beispielsweise in „Dino’s Apothecary Bar“ und „Tür 7“ besonders willkommen. Beide wurden kürzlich von Falstaff als beste American Bars des Landes ausgezeichnet. „Kleinod“ und „Kleinod Prunkstück“ räumten die Falstaff-Auszeichnung für das „Beste Barteam des Jahres“ ab und bieten ebenfalls besondere Vorteile für Karteninhaber. Die gibt es auch im „One of One“ der DOTS Group, im „Planter’s Club“ oder „Selleny’s“ im Hilton Vienna Park.

Gutscheine für „Erlebe Deine Hauptstadt“ sind in Stückelungen zu zehn, 50 und 100 Euro auf erlebe-deine-hauptstadt.wien/shop erhältlich, die beliebig kombiniert werden können. (red)