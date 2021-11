"Black Friday-Days" bei Costa

Ab heute bis zum 3. Dezember 2021 gelten für zahlreiche Costa Kreuzfahrten besondere Black Friday Tarife. Reisen mit Abfahrt zwischen 16. Dezember 2021 und 30. Juni 2022 sind beispielsweise schon ab 379 EUR buchbar. Da derzeit Flexibilität besonders wichtig ist, können die Kreuzfahrten einmalig bis 15 Tage vor Abfahrtstermin kostenlos umgebucht werden**.

Costa Black Friday-Angebote

Zu den Angeboten im Rahmen der Black Friday Days gehört die neue Route mit der Costa Venezia nach Griechenland und in die Türkei ab Istanbul mit längeren Zwischenstopps in den Häfen. Dabei ist die Route sowohl als sieben- als auch 14-tägige Kreuzfahrt buchbar. Als Fly & Cruise Paket (inkl. Flug und Transfer) ab Wien oder Salzburg kostet die Reise mit der Costa Venezia ab 829 EUR***.

Ebenfalls Bestandteil der Black Friday Days sind verschiedene Kreuzfahrten im Westlichen Mittelmeer mit der Costa Luminosa, im Östlichen Mittelmeer mit der Costa Firenze sowie in Nordeuropa mit der Costa Diadema. Auch für das neue LNG-Flaggschiff Costa Toscana mit Anlaufhäfen in Spanien, Italien und Frankreich gelten besondere Tarife. Zudem sind weitere Fly & Cruise-Pakete zu Black Friday Tarifen buchbar.

Bei allen Kreuzfahrten im Mittelmeer sowie nach Dubai mit Abfahrt bis zum 31. März 2022 ist die Covid-Versicherung inkludiert. Für alle Costa-Reisen gilt weiterhin das Costa Sicherheitsprotokoll mit Covid-19-Test vor der Abreise und besonderen Hygienemaßnahmen an Bord.

Die Reisen können ab sofort gebucht werden. Den Partner-Reisebüros steht das Costa-Infotool CExtra unter diesem Link zur Verfügung.

Hinweise zu den Black Friday Days

* Die Black Friday Days gelten auf eine große Auswahl an Kreuzfahrten mit Abfahrt von 16. Dezember 2021 bis 30. Juni 2022. Nur gültig bei individuellen Neubuchungen zum Tarif „Promo“ vom 23. November bis 3. Dezember 2021, nicht rückwirkend anwendbar. Der Ab-Preis von 379 EUR p.P. gilt für die Mittelmeerkreuzfahrten (7 Nächte) an Bord der Costa Luminosa vom 8. bis 22. Jänner 2022 in einer Innenkabine. Die Preise gelten pro Person bei 2er-Belegung. Das Trinkgeld ist im Preis der Kreuzfahrt inkludiert. Nicht kombinierbar mit anderen Promotionen, Bordguthaben, Rabatten oder Gutscheinen. Das Sammeln von Costa Club-Punkten für die Kreuzfahrt ist nicht möglich.

Limitiertes Kontingent. Es gelten die Buchungs- und Stornierungskonditionen für Angebote zum Tarif „Promo“ sowie die aktuellen zusätzlichen und allgemeinen Reisebedingungen inkl. der medizinischen Hinweise.

** Die kostenfreie Umbuchung gilt nur für die Kreuzfahrt, nicht für An- und Abreisepakete, Sonderleistungen und Versicherungen. Bei „Fly & Cruise“ ist die Umbuchungsoption auch für die inkludierten Flüge und den Transfer zum Hafen gültig. Die Umbuchung ist für eine alternative Kreuzfahrt innerhalb der nächsten zwölf Monate nach dem ursprünglich gebuchten Abfahrtsdatum möglich.

*** Black-Friday-Special-Preise für 7-tägige Kreuzfahrt pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. Trinkgeld an Bord, inkl. Flug ab/bis Wien oder Salzburg, inkl. Transfer zum/vom Hafen, bei Buchungen vom 23. November bis 3. Dezember 2021. Preisbeispiel für die Abfahrten vom 1.- 29.05.2022. Jeweils limitiertes Kontingent. Es stehen weitere Termine und Destinationen für die Aktion zur Verfügung. (red)