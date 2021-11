Visit Florida lädt zum "Eis-Zeit"-Webinar

Bei einer virtuellen Reise durch die Regionen The Palm Beaches, Naples, Marco Island & Everglades, The Beaches of Fort Myers & Sanibel, Bradenton Gulf Islands und Discover Crystal River dürfen sich die Teilnehmer auf Neuigkeiten und Geheimtipps zur Weihnachtszeit aus dem US-Sonnenstaat freuen.

Mittwoch, 8. Dezember 2021 Uhrzeit: 11:00 Uhr

Anmeldung hier - weitere Infos hier

Special Guest des „Eis-Zeit“ Webinars ist Olaf Höhn, Gründer der Florida-Eis Manufaktur in Berlin, die für ihre CO2-neutrale Eisherstellung bekannt ist. Jeder Teilnehmer erhält bei Anmeldung vor dem 3.12.2021 um 12.00 Uhr im Vorfeld des Webinars ein Florida-Eis Paket mit zwei weihnachtlichen Eissorten, Eis-Dekoration und einem kleinen Überraschungsgeschenk.

Kreative Expedienten können darüber hinaus eines von drei Überraschungspaketen mit nützlichen und nachhaltigen Reiseutensilien gewinnen, wenn sie bis zum 7.12.2021 um 12.00 Uhr ein Foto ihres selbst-dekorierten „X-Mas in Florida“ Eisbechers per Email an visitflorida@lieb-management.de schicken. Die schönsten Kreationen werden live im Webinar gekürt und ausgewählt. (red)